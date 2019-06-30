Общество

Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в РоссииREGNUM 01:28

Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года. Затем, с 1 января 2020 года, получать аттестат о классификации будут обязаны гостиницы с номерным фондом более 15 номеров.
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