Новые правила выезда детей за границу вступили в силу в РоссииФАН вчера в 19:40

Как объяснили обозревателю "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, с 12 июня вступает в силу постановление правительства России от 31 мая 2019 года, в соответствии с которым признается утратившим силу правительственное постановление от 12 мая 2003 года "Об утверждении правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации".

с чего всё началось

«С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», — заявили в ЦОС ФСБ журналистам «Интерфакса».

Новые правила выезда детей за границу вступили в силу в России

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