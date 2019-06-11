Общество
Новые правила выезда детей за границу вступили в силу в РоссииФАН вчера в 19:40
«С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», — заявили в ЦОС ФСБ журналистам «Интерфакса».
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с чего всё началось
Как объяснили обозревателю "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, с 12 июня вступает в силу постановление правительства России от 31 мая 2019 года, в соответствии с которым признается утратившим силу правительственное постановление от 12 мая 2003 года "Об утверждении правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации".Российская газета10 июня в 17:04
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Пограничники с 12 июня перестанут принимать заявления о несогласии на выезд детей заграницу
Сахалин.Инфо09 июня в 21:27
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