Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможняхГазета.Ru вчера в 19:50
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
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с чего всё началось
Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу. С 19 августа вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года.Российская газетавчера в 17:45
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Политика
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Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко сказал, что Россию пугают единство и решительность Украины.
Обновлено вчера в 11:12
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ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции
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Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
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Следком по Красноярскому краю установил, что родители погибшей четырехмесячной девочки ранее неоднократно привлекались к ответственности за совершение правонарушений в отношении полуторагодовалого сына.
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Медведев вошел в топ-5 рейтинга ATP и чемпионской гонки
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Звезда ситкома «Саша+Маша» Елена Бирюкова и экс-супруг Екатерины Климовой Илья Хорошилов живут в незарегистрированном браке уже более 10 лет.
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