Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможняхГазета.Ru вчера в 19:50

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
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с чего всё началось

Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян

Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу. С 19 августа вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года.
Российская газетавчера в 17:45

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В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей через границу

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ТАССвчера в 17:40

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Известиявчера в 19:15

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Вести.Ruвчера в 18:31

Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян

Российская газетавчера в 17:45

В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей

РИА Новостивчера в 21:39
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В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года

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В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
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Три сложнейшие операции провели в БСМП Набережных Челнов

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Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

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При взрывах на востоке Афганистана пострадали 17 человек

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