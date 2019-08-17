Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу. С 19 августа вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года.

с чего всё началось

С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

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