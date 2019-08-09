с чего всё началось

В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, сообщает РИА "Новости". По имеющейся информации, теперь рыбаки-любители не смогут использовать при ловле сети, а также продавать их.

Общество Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.

Транспорт Движение в центре Москвы ограничено из-за митинга В центре Москвы введены временные ограничения движения из-за предстоящего сегодня, 10 августа, митинга.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Культура Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве Российский актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в московскую клинику из-за осложнения после перенесенной операции.

Армия и оружие Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что недостаточное выделение средств Берлином на нужды обороны может привести к негативным последствиям и выводу американского военного контингента из страны, пишет «Шпигель».

Авто «Калашников» создал электромобиль для каршеринга В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.

Гаджеты Honor объявил дату презентации своего первого телевизора Китайский бренд Honor, принадлежащий Huawei, объявил дату презентации своего первого телевизора Honor Vision.

Общество Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы Представители фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление они опубликовали на ее странице в Инстаграме.

Транспорт Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.

Футбол Вальверде прокомментировал возможное возвращение Неймара в «Барселону» Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о возможном возвращении в команду нападающего "ПСЖ" Неймара.

Шоу-бизнес Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.

Происшествия Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12 Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.

Происшествия Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании В результате взрыва взрыве бензовоза в 200 км к западу от крупнейшего города Танзании -- Дар-эс-Салама -- погибли не менее 60 человек, сообщает местная газета The Citizen.

Происшествия На МКАД столкнулись пять автомобилей На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт».

Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.

Общество В Китае из-за тайфуна погибли 13 человек В Китае из-за обрушившегося на восток страны тайфуна «Лекима» погибли по меньшей мере 13 человек, ещё 16 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Экономика Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.