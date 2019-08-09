Общество
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в РоссииГазета.Ru вчера в 17:00
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, сообщает РИА "Новости". По имеющейся информации, теперь рыбаки-любители не смогут использовать при ловле сети, а также продавать их.
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с чего всё началось
Глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков рассказал о новых правилах любительского рыболовства, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.РБКвчера в 08:23
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Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.
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Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
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Обновлено в 03:50
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Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании
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Макгрегор заявил, что стал миллиардером
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В Китае из-за обрушившегося на восток страны тайфуна «Лекима» погибли по меньшей мере 13 человек, ещё 16 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
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