Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в РоссииГазета.Ru 10:12

В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Правительство предоставит данные сотовых операторов разработчикам мессенджеров

KopOk.ru08:58

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Газета.Ru10:12

В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров

Коммерсантъвчера в 22:33

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

RT на русском05:41

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Известия05:22

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

РИА Новости06:14

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

ТАССвчера в 17:13
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:36, Ашберн
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Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.
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Что стало бесспорным, так это то, что изменился и стиль Стаса Михайлова.
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Общество

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Армия и оружие

Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.
Обновлено в 11:28
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Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

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Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
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По словам Билла Холтера, план Москвы и Пекина заключается в том, чтобы истощить золотые запасы Запада.
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Происшествия

В Курганской области женщина погибла из-за природного пожара

Обновлено в 06:10
Армия и оружие

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В 46 матчах текущего сезона Месси забил 48 голов и отдал 22 ассиста. Ответный матч с «Ливерпулем» состоится 7 мая.
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Ушла из жизни Леонора Эллинская

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"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Хаддерсфилд Таун" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам турнира.
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Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога

Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
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СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
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На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
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Россия и Турция рассматривают возможность размещения своих сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который населен курдами, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает Reuters.
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«3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.
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Адмирал американской армии предложил запретить россиянам въезд в США

Адмирал армии США, бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал к введению очередного пакета санкций против РФ.
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