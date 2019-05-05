Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в РоссииГазета.Ru 10:12

В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона. Об этом сообщает РИА "Новости".

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

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