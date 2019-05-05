Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в РоссииИзвестия 05:22
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая. Теперь мессенджеры должны проверять, зарегистрирован ли указанный пользователем номер телефона у мобильного оператора.
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В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров
Коммерсантъвчера в 22:33
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