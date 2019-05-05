Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в РоссииИзвестия 05:22

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая. Теперь мессенджеры должны проверять, зарегистрирован ли указанный пользователем номер телефона у мобильного оператора.
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В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

RT на русском05:41

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

Газета.Ru07:18

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

РИА Новости06:14

Правительство предоставит данные сотовых операторов разработчикам мессенджеров

KopOk.ru08:58

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Известия05:22

В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров

Коммерсантъвчера в 22:33

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

ТАССвчера в 17:13
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В Стокгольме в пятый раз прошла акция «Бессмертный полк»

Гражданская акция "Бессмертный полк" в честь победы в Великой Отечественной войне в пятый раз состоялась в Стокгольме в воскресенье, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров

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На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
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