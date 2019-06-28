Экономика
Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июляГазета.Ru 01:22
С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу. Это снизит риски для покупателей жилья в новостройках, поскольку следить за расходованием средств будут банки.
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