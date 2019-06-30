В РФ вступили в силу новые правила долевого строительстваREGNUM 01:58

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля. Теперь застройщики должны собирать деньги дольщиков на специальные эскроу-счета. После обращения в банк застройщик получит деньги по рыночной ставке с верхним пределом в размере 13%.

В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства

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