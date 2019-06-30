Экономика
В РФ вступили в силу новые правила долевого строительстваREGNUM 01:58
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля. Теперь застройщики должны собирать деньги дольщиков на специальные эскроу-счета. После обращения в банк застройщик получит деньги по рыночной ставке с верхним пределом в размере 13%.
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С 1 июля застройщики не смогут пользоваться деньгами дольщиков до завершения строительства – репортаж «Вестей»
ГТРК Башкортостанвчера в 03:26
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