Экономика
Новые правила долевого строительства в России вступили в силуiReactor 01:51
Ранее iReactor писал, что процедуры госзакупок будут упрощены в России. Поправки в законодательстве о госзакупках вступят в силу с 1 июля.
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Экономика
Счетная палата отметила сокращение сроков подключения к энергосетям
Пользователям стало проще подключаться к энергосетям, хотя по-прежнему это требует значительных сроков и существенных затрат, говорится в материалах проверки Счетной палаты (СП).
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Иркутской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов
В 53 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском – из-за сильнейшего подъёма уровня воды в реках подтоплены 4197 домов.
Обновлено вчера в 00:41
Здоровье
Весившая 340 кг женщина смогла похудеть в 5 раз
Американка, вес которой составлял 340 килограммов, смогла похудеть практически в 5 раз. Об этом передает издание Daily Mail.
Обновлено в 02:35
Здоровье
Главный ночной симптом рака назвали ученые
Британские ученые пришли к выводу, что повышенная потливость во время сна может быть симптомом рака.
Обновлено в 02:18
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 03:03
Общество
Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни»
Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.
Обновлено вчера в 22:45
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Политика
Туск приостановил экстренный саммит ЕС
Глава Европейского совета Дональд Туск решил приостановить экстренный саммит ЕС для проведения двусторонних консультаций по вопросу определения кандидата на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Гаджеты
Второе поколение дискретной графики Intel Xe обеспечит поддержку трассировки лучей
Как сообщает сайт Vortez со ссылкой на заявления китайского представительства Intel в одной из местных социальных сетей, поддержку построения изображений методом трассировки лучей на аппаратном уровне компания реализует именно в 7-нм графических процессорах, которые появятся в 2021 году.
Обновлено в 02:01
Авто
Электромобили зашумели по команде
Власти ЕС дали производителям время заблаговременно подготовиться к новым правилам, разработав рекомендации еще несколько лет назад — для безопасности пешеходов, которые могут не слышать приближение электромобиля с бесшумным двигателем.
Обновлено в 03:00
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
В Москве задержали пенсионера, убившего сожительницу и ее сына
Пенсионер задержан в Москве по подозрению в убийстве сожительницы и ее сына.
Обновлено в 02:47
Спорт
IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Спорт
Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой
Обновлено вчера в 15:29
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках
Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Общество
В Госдуму внесли законопроект о камерах видеофиксации на дорогах
В Государственную думу внесли законопроект о требованиях к камерам видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах.
Обновлено вчера в 23:55
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти
Как считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на старте торгов благодаря увеличению спроса на рисковые активы на фоне перемирия в торговом споре, заключенном лидерами США и Китая.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Демонстранты в Гонконге пошли на штурм парламента
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Обновлено в 01:40
Политика
Медведев заявил, что в «Единой России» чувствуют дефицит доверия
Партия "Единая Россия" ощущает определенный дефицит доверия избирателей, которым все чаще кажется, что их не слышат.
Обновлено вчера в 17:09