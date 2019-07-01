Новые правила долевого строительства в России вступили в силуiReactor 01:51

Ранее iReactor писал, что процедуры госзакупок будут упрощены в России. Поправки в законодательстве о госзакупках вступят в силу с 1 июля.

Новые правила долевого строительства в России вступили в силу

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