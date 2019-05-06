Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силуГазета.Ru вчера в 08:22
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета". Отмечается, что теперь, для лиц 18-39 лет профосмотры будут проводиться раз в три года.
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Футбол
Экс-тренер сборной России прокомментировал наказание Кокорина
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался относительно ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который сидит за решеткой, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 21:01
Космос
У Dragon на МКС обнаружен болтающийся кабель
С внешней стороны пристыкованного к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Dragon обнаружен болтающийся кабель, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
Три человека, среди которых двое детей в возрасте 10 и 6 лет, погибли в сгоревшем доме в башкирском городе Давлеканово, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 00:40
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Гаджеты
Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13
В iOS 13 для iPad появится встроенный режим Sidecar, а он позволит планшет использовать как дополнительный монитор для компьютеров серии Mac.
Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США
Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Политика
Журналистов Reuters помиловали и освободили в Мьянме
Корреспонденты информационного агентства Reuters Ва Лон и Сое Оо, которые были приговорены в Мьянме к семи годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны, были освобождены из тюрьмы спустя более двух лет заключения.
Обновлено в 01:23
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил в Twitter трех бойцов из Дагестана
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова показала подросшую дочь Таисию
Юлия Меньшова показала поклонникам подросшую дочь Таисию.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Футбол
Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт
В США американец, собиравшийся взорвать людей, получил 16 лет тюрьмы. Аделя Дауда задержали в сентябре 2012 года.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист
Обновлено вчера в 12:54
Здоровье
ВОЗ разработала глобальную стратегию снижения вдвое смертности от укусов змей к 2030 году
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена добиться к 2030 году двукратного снижения смертности от укусов ядовитых змей: речь идет о спасении десятков тысяч жизней ежегодно.
Обновлено в 01:07
Общество
Стало известно, когда стартует производство VRT500 в Бурятии
Напомним, весной прошлого года отечественный холдинг «Вертолеты России» (входит в корпорацию Ростех) в рамках международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018 впервые презентовал широкой аудитории легкий многоцелевой вертолет VRT500, созданный конструкторским бюро «ВР-Технологии» в сотрудничестве с международной группой инженеров.
Обновлено в 00:54
Хоккей
Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»
Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.
Обновлено в 00:03
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Кино
Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу
Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Финансы
Венесуэла еще больше либерализовала свой валютный рынок
Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия
Названа доминирующая версия в деле о крушении SSJ-100
Бортовые самописцы самолета SSJ-100 пока не расшифрованы, однако близкие к расследованию крушения лайнера утверждают, что экипаж совершил несколько ошибок.
Обновлено в 01:30
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Информацию о новом автомобиле разместило на своем сайте ОАО "МАЗ", опубликовав техническую характеристику автомашины.
Обновлено вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02