Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силуГазета.Ru 08:22

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета". Отмечается, что теперь, для лиц 18-39 лет профосмотры будут проводиться раз в три года.
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В России вступили в силу новые правила диспансеризации

RT на русском14:40

В России начали действовать новые правила диспансеризации

Эхо Москвы10:19

В России начали действовать новые правила диспансеризации

РБК09:26

Как изменились правила диспансеризации в России

Газета.Ru11:51

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

Известия08:14

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

РИА Новости07:04

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

Областная газета00:50
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Политика

В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов

Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Происшествия

По делу Кокорина и Мамаева начались судебные прения

В деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы начались прения сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:05
Общество

Беглов сохранил сквер в Кузнечном переулке по просьбам петербуржцев

Обновлено в 12:13
Политика

Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков

Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево

В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Гаджеты

В продажу поступил Cubot Quest — самый тонкий защищенный смартфон

Обновлено в 07:23
Политика

В Раде назвали Порошенко «оружием массового поражения»

Обновлено в 11:57
Хоккей

Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

Обновлено в 13:15
Происшествия

Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке

Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.
Обновлено в 08:43
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево изъяты все фрагменты сгоревшего накануне самолета.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Минобороны: боевики дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии

Авиабаза Хмеймим в Сирии дважды за сегодняшний день была обстреляна из реактивных систем залпового огня, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Политика

Лавров рассказал о разговоре с Помпео

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на Урале

Обновлено в 13:45
Музыка

Сергей Лазарев пожаловался на критерии оценивания на «Евровидении»

Поп-певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении», считает критерии оценивания музыкального конкурса туманными.
Обновлено в 13:58
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Транспорт

Водителям посоветовали не ездить в центр Москвы

В ЦОДД посоветовали столичным автомобилистам воздержаться от поездок в центр Москвы 7 мая. Об этом сообщается в твиттере организации.
Обновлено в 09:59
Футбол

Икер Касильяс выписан из больницы

1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:31
Футбол

Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»

Обновлено в 13:14
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