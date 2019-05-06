Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силуГазета.Ru 08:22
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета". Отмечается, что теперь, для лиц 18-39 лет профосмотры будут проводиться раз в три года.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Политика
В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства
Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов
Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия
По делу Кокорина и Мамаева начались судебные прения
В деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы начались прения сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:05
Политика
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков
Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево
В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Политика
В Раде назвали Порошенко «оружием массового поражения»
Обновлено в 11:57
Хоккей
Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»
Обновлено в 13:15
Происшествия
Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке
Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.
Обновлено в 08:43
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево изъяты все фрагменты сгоревшего накануне самолета.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Минобороны: боевики дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии дважды за сегодняшний день была обстреляна из реактивных систем залпового огня, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии
В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Политика
Лавров рассказал о разговоре с Помпео
Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
Обновлено в 13:45
Музыка
Сергей Лазарев пожаловался на критерии оценивания на «Евровидении»
Поп-певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении», считает критерии оценивания музыкального конкурса туманными.
Обновлено в 13:58
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Транспорт
Водителям посоветовали не ездить в центр Москвы
В ЦОДД посоветовали столичным автомобилистам воздержаться от поездок в центр Москвы 7 мая. Об этом сообщается в твиттере организации.
Обновлено в 09:59
Футбол
Икер Касильяс выписан из больницы
1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Футбол
Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»
Обновлено в 13:14