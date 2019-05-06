Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силуГазета.Ru 08:22

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета". Отмечается, что теперь, для лиц 18-39 лет профосмотры будут проводиться раз в три года.
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Как изменились правила диспансеризации в России

Газета.Ru11:51

В России начали действовать новые правила диспансеризации

РБК09:26

Туляки смогут проходить диспансеризацию каждый год

Первый Тульский01:45

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

Известия08:14

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

РИА Новости07:04

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

RT на русском08:31

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

Областная газета00:50
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Происшествия

В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек

В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Соловьев заступился за спасавших сумки пассажиров «Суперджета»

Обновлено в 04:01
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Хоккей

Михеев подписал контракт новичка с «Торонто»

Обновлено в 12:15
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Кино

Новые «Мстители» стали вторым самым кассовым фильмом в истории

Международная касса фильма «Мстители: Финал» на 12-й день проката превысила 2 млрд долларов.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле

Обновлено в 11:36
Происшествия

Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после его смерти

Скелет Меррика хранится в Королевском госпитале в Лондоне, а захоронение мягких тканей удалось обнаружить через почти 130 лет после его смерти на кладбище в восточной части Лондона.
Обновлено в 09:40
Гаджеты

Apple сняла с производства iPhone 6

Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Политика

ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Гаджеты

IOS 13 позволит родителям ограничить детей в общении

Apple только готовится представить iOS 13 в июне, однако в Сети уже появилось много новых подробностей о следующей версии мобильной операционной системы.
Обновлено в 09:50
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Финансы

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Кино

Опубликован тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

Как известно, сегодня вышел четвёртый эпизод финального восьмого сезона «Игры престолов».
Обновлено в 10:16
Общество

Более 300 кошек нашли в канадской квартире

Обновлено в 13:09
Политика

Зеленский привлек раввинов к диалогу с Донбассом

Украинские раввины могут поспособствовать диалогу Киева с жителями неподконтрольных районов Донбасса.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Медведев поручил представить предложения к закону об авиабезопасности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после катастрофы с самолётом Superjet в Шереметьеве.
Обновлено в 09:51
Экономика

ТГК-2 не планирует выплачивать дивиденды за 2018 год

Совет директоров ТГК-2 рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2018 года.
Обновлено в 04:47
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Расчеты турецких С-400 обучат в России

Обновлено в 12:19
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
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