Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силуГазета.Ru 08:22
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета". Отмечается, что теперь, для лиц 18-39 лет профосмотры будут проводиться раз в три года.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 13:23, Ашберн
Происшествия
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек
В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Хоккей
Михеев подписал контракт новичка с «Торонто»
Обновлено в 12:15
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»
Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Кино
Новые «Мстители» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
Международная касса фильма «Мстители: Финал» на 12-й день проката превысила 2 млрд долларов.
Обновлено в 10:43
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС
Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле
Обновлено в 11:36
Происшествия
Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после его смерти
Скелет Меррика хранится в Королевском госпитале в Лондоне, а захоронение мягких тканей удалось обнаружить через почти 130 лет после его смерти на кладбище в восточной части Лондона.
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Apple сняла с производства iPhone 6
Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Политика
ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула
Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Гаджеты
IOS 13 позволит родителям ограничить детей в общении
Apple только готовится представить iOS 13 в июне, однако в Сети уже появилось много новых подробностей о следующей версии мобильной операционной системы.
Обновлено в 09:50
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Финансы
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин
Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Кино
Опубликован тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Как известно, сегодня вышел четвёртый эпизод финального восьмого сезона «Игры престолов».
Обновлено в 10:16
Общество
Более 300 кошек нашли в канадской квартире
Обновлено в 13:09
Политика
Зеленский привлек раввинов к диалогу с Донбассом
Украинские раввины могут поспособствовать диалогу Киева с жителями неподконтрольных районов Донбасса.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Медведев поручил представить предложения к закону об авиабезопасности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после катастрофы с самолётом Superjet в Шереметьеве.
Обновлено в 09:51
Экономика
ТГК-2 не планирует выплачивать дивиденды за 2018 год
Совет директоров ТГК-2 рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2018 года.
Обновлено в 04:47
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Расчеты турецких С-400 обучат в России
Обновлено в 12:19
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии
В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09