Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силуГазета.Ru 08:22

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета". Отмечается, что теперь, для лиц 18-39 лет профосмотры будут проводиться раз в три года.
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Как изменились правила диспансеризации в России, сообщили СМИ

Газета.Ru11:21

В России начали действовать новые правила диспансеризации

Эхо Москвы10:19

В России начали действовать новые правила диспансеризации

РБК09:26

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

RT на русском08:31

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

Известия08:14

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

РИА Новости07:04

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

Областная газета00:50
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Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Шереметьеве ищут тех, кто глумился над горящим самолетом

Обновлено в 11:26
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Политика

Турция выступила против попыток разжечь споры вокруг покупки С-400

Анкара не приемлет попыток оспорить приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено в 09:49
Авто

Полностью электрический Porsche Taycan сняли без камуфляжа

Появились новые более четкие шпионские фото предстоящего электрокара Porsche Taycan.
Обновлено вчера в 06:07
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Общество

Мосгорсуд признал законной блокировку клипа рэпера Хаски

Обновлено в 09:13
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева

Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Погибший бортпроводник Superjet поменялся местами с коллегой

Обновлено в 09:00
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу в России

С воскресенья в России начало действовать постановление правительства об обязательной идентификации по номеру телефона пользователей мессенджеров.
Обновлено вчера в 08:01
Музыка

Вячеслав Бутусов написал песню на стихи Пушкина

Обновлено в 11:40
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Футбол

Икер Касильяс выписан из больницы

1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Космос

Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет

Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Летевший на SSJ100 мэр Североморска сообщил о попавшей в двигатель молнии

Обновлено в 11:40
Политика

«Северный поток-2» построен на 48%

По дну Балтийского моря уложено 1170 км газопровода "Северный поток-2", что составляет 48% общей протяженности трубы, сообщает "Газпром".
Обновлено в 08:48
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet

Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего силовой операцией в Донбассе

Обновлено в 11:27
Происшествия

После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур

Обновлено вчера в 19:38
Кино

Звезда «Игры престолов» рассказала об отношениях Бриенны и Джейме

Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи в интервью изданию Entertainment Weekly рассказала о взаимоотношениях её героини — Бриенны Тарт — с Джейме Ланнистером.
Обновлено в 04:40
Технологии

У побережья Хорватии найден затонувший античный корабль

Примечательно, что затонувшее судно обнаружили случайно во время учебного погружения аквалангисты спортивного клуба ныряльщиков ZG SUB.
Обновлено в 09:27
Политика

Единый реестр населения будет создан в России

ИА «Ореанда-Новости» В России создадут единый реестр населения, который «свяжет все ЗАГСы единой цепочкой».
Обновлено в 11:04
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Обновлено в 07:18
Происшествия

«Аэрофлот» выплатит семьям погибших по 5 млн рублей

Обновлено в 05:38
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