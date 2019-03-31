Общество
Новые правила ОСАГО. Что изменится для водителей в апрелеТАСС 29 марта в 06:20
С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбавку за совершенные аварии.
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