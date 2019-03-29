Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтрактКоммерсантъ вчера в 18:24
Компания обещает вложить в РФ 20 млрд руб. "Тойота Мотор" подала заявку на заключение СПИК в Минпромторг, рассказали источники "Ъ" и подтвердили в Toyota.
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с чего всё началось
Общие инвестиции составят 20 млрд руб. за десять лет. Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта. Налоговые поступления за срок действия контракта составят 150 млрд руб.Коммерсантъвчера в 18:24
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Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Москве задержали избивавшую детей няню
Обновлено в 08:14
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии
В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Политика
120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия
Обновлено в 06:03
Происшествия
Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест
Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Группировка кораблей НАТО зашла в Черное море
Боевые корабли НАТО в составе Второй военно-морской группы вошли в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 12:53
Энергетика
Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива
Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему
На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой.
Обновлено в 07:02
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
«За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Пореченкову Михаилу Евгеньевичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Режиссеру Юлию Гусману провели операцию на сердце
Отмечается, что операция проводилась недавно, из-за проблем с сердцем медикам потребовалось организовать Юлию Гусману чистку сосудов.
Обновлено в 08:03
Авто
Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»
Итальянские СМИ сообщают, что после этого создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность.
Обновлено в 06:54
Политика
Британский парламент снова проголосует по сделке о Brexit
Кабинет министров Великобритании планирует провести третье голосование по соглашению о выходе страны из Европейского союза, сообщила глава Палаты общин Андреа Лидсом.
Обновлено вчера в 08:57
Общество
Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях
Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".
Обновлено в 08:09
Происшествия
На подследственного Виктора Ишаева надели электронный браслет
Инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) надели электронный браслет на ногу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого днем ранее задержали в Москве.
Обновлено в 05:47
Наука
Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров
Обновлено в 05:17
Происшествия
Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество
"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
Обновлено в 07:16
Общество
Известия: Роскачество разработало новый ГОСТ для детского питания
Актуальный ГОСТ предъявляет только общие требования к составу и методике проверки сухих смесей, тогда как новые правила более детальны и помогут приблизить такое детское питание по составу к грудному молоку, пишет газета.
Обновлено вчера в 21:06
Интернет
«Яндекс» отказался от Mediascope
Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев Mediascope заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31
Общество
Главе Советска досталось из-за пугающего «праздника газификации»
Глава администрации Советска имел неприятный разговор с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым из-за того, что главе региона пришлось объявлять о газификации микрорайона на фоне разрушенных зданий.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват
Истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов
В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Технологии
Boston Dynamics тестирует робота грузчика Handle
Компания Boston Dynamics продемонстрировала видеоролик, в котором автономный робот на колесах Handle, с легкостью переносит ящики с одного места на другое.
Обновлено в 01:27
Культура
Выставка, посвященная Гоголю, откроется в Серпухове
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Футбол
Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификацию
Федерация футбола Турции приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию хавбека клуба "Амедспор" Мансура Чалара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Культура
Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Общество
Медведев поручил разработать меры по возвращению в Россию молодых специалистов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал руководство IT-компаний продумать систему мотивации для возвращения молодых специалистов на родину.
Обновлено в 08:20
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13