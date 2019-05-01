Новые дорожные знаки появились в РоссииГазета.Ru 01:32

С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости". Документ предусматривает появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.

Происшествия В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Экономика Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.

Авто Гибридный Range Rover Sport установил рекорд пробега без дозаправки Подключаемый гибрид Range Rover Sport PHEV установил новый рекорд дальности пробега без дозаправки и подзарядки.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».

Общество Первомайская демонстрация в Екатеринбурге собрала 25 тысяч человек Шествие традиционно возглавили губернатор с мэром В Екатеринбурге шествие в честь Дня весны и труда собрало около 25 тысяч человек – такое количество участников насчитали в департаменте информационной политики губернатора.

Происшествия Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.

Общество Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.

Театры Актер Виктор Сухоруков объяснил отмену спектаклей Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.

Космос Роскосмос покажет макет российской лунной базы в Ле Бурже Макет предполагаемой национальной лунной базы представят в рамках аэрокосмического салона «Ле Бурже-2019».

Происшествия Массовая драка с ножами произошла в Москве В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.

Политика Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Сын Зидана может перейти в клуб французской Лиги 2 Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне».

Финансы Рубль перед майскими праздниками резко упал до 65 за доллар Эксперты объясняют это техническими факторами конца месяца и предстоящими майскими праздниками.

Авто Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.

Общество Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.

Технологии Великобритания выделит £30 млн на технологии «умных» энергосетей Власти Великобритании выделят £30 млн в виде грантов на проекты по созданию локальных интеллектуальных энергетических систем.

Армия и оружие Россия и Турция начали консультации по истребителям пятого поколения Россия и Турция начали консультации по авиационной технике, включая тематику истребителей пятого поколения, заявил 30 апреля журналистам замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин на выставке военной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.

Кино Гран-при фестиваля мусульманского кино получила картина из Кыргызстана Гран-при кинофорума и сертификат на миллион рублей получила картина из Кыргызстана "Песнь дерева".

Происшествия В Петербурге 2-летний ребенок выпил очиститель для ванны В Петербурге в тяжелом состоянии госпитализирован двухлетний ребенок, который выпил очиститель для ванны. Об этом сообщает издание РЕН ТВ.

Общество Новый император Японии Нарухито вступил на престол В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.