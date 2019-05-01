Транспорт

Новые дорожные знаки появились в РоссииГазета.Ru 01:32

С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости". Документ предусматривает появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
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В России появились новые дорожные знаки

Газета.Ru07:09

На российских дорогах появились новые дорожные знаки

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В России появились новые и уменьшенные дорожные знаки

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В России появились новые дорожные знаки

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Новые дорожные знаки появились в России

Известия01:35

В России вступил в силу ГОСТ об уменьшенных дорожных знаках

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Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

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Украина договорилась поставлять Турции управляемые танковые ракеты

Входящая в «Укроборонпром» компания «Спецтехноэкспорт» подписала контракт на поставку в Турцию управляемых танковых ракет, сообщает пресс-служба украинской компании.
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Политика

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Юрист прокомментировал приговор Ассанжа

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
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Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией

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В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

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Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ

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Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика

На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка

Обновлено в 03:51
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Футбол

Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Общество

В Ростове объявлено штормовое предупреждение

В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
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В Москве началась первомайская демонстрация КПРФ и её сторонников.
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Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре поставила одного из своих воспитанников на колени и заставила целовать землю, - пишет издание BAZA.
Обновлено в 08:27
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Происшествия

На РЕН ТВ подали заявление о нарушении закона о «фейковых новостях»

Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров подал заявление в прокуратуру из-за недостоверного, по его мнению, новостного выпуска про приближающийся к Земле астероид.
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Результаты голосования шоу «Голос. Дети» проверят сотрудники Интерпола

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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выразил солидарность трудящимся в ходе рабочего визита в Волгоград, где принял участие в первомайском митинге "За справедливую экономику в интересах человека труда!".
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Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
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В гонках Overpass физика будет важнее скорости

В отличие от обычных гоночных игр, в Overpass побеждают не те, кто смог выжать максимальную скорость, а те, кто справился со сложностями трассы.
Обновлено вчера в 10:59
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Последние «Мстители» собирали в прокате миллиард рублей за три дня

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Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса

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