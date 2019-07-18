Экономика
Новые акционеры запустили Антипинский НПЗРБК 08:21
Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области возобновил работу, сообщается на сайте Сбербанка. Оператором проекта является ООО «Сокар Энергоресурс», совместное предприятие Сбербанка и кипрского офшора Socar Russia Investments.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Экономика
Эксперты оценили, как личность диктатора влияет на приток иностранных инвестиций
Страны, которые возглавляют хорошо образованные диктаторы, могут рассчитывать на больший приток зарубежных вложений.
Обновлено в 08:07
Политика
Гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» пообещали уволить
Бизнесмен Кибар Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2» Николоза Гварамия.
Обновлено в 08:07
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Кино
Умерла актриса Валентина Зимняя
Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
В Кремле оценили последнее выступление Мэй на посту премьера
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя последнее выступление Терезы Мэй на посту британского премьер-министра, подчеркнул, что было бы неверно противопоставлять системы ценностей, принятых в западных державах и в России.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли
Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 06:15
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Авто
Lada Vesta разочаровала финского производителя Nokian
Практически четыре года назад финская фирма Nokian купила несколько российских седанов Lada Vesta.
Обновлено в 08:25
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Культура
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
Политика
Сальвини раскритиковал коллег по коалиции и допустил досрочные выборы
Вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини в четверг, 18 июля, в интервью Corriere della Sera и La Repubblica подверг острой критике действия своих коллег по коалиции из «Движения 5 звезд».
Обновлено в 08:31
Происшествия
Бывшему главе волгоградского СУ СК предъявили обвинения в терроризме
Бывшему главе волгоградского управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинения в терроризме и незаконном хранении боеприпасов, сообщил его адвокат Владимир Семенцов.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой
Семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике 23-летняя Маргарита Мамун впервые станет мамой.
Обновлено в 04:18
Кино
Хавьер Бардем может сыграть Тритона в экранизации «Русалочки»
Испанский актер Хавьер Бардем ведет переговоры о съемках в ремейке диснеевской "Русалочки" в роли Тритона, отца главной героини, сообщает Variety.
Обновлено в 03:49
Наука
Красное вино оказалось полезным для космонавтов
Обновлено в 07:36
Наука
Илон Маск решил соединить мозг человека с компьютерным интерфейсом
Как сообщает Газета ру, Илон Маск предложил внедрять в мозг человека импалантат размером не более 4мм, который будет стимулировать нейроны.
Обновлено в 03:36
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Интернет
Microsoft показала безопасную систему для голосования ElectionGuard
В Microsoft говорят о том, что «пилотная» версия безопасной системы для голосования будет использоваться на выборах в США в следующем году.
Обновлено в 08:44
Политика
Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области
Обновлено в 08:12
Общество
Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров
США по количеству миллиардеров в целом лидируют с большим отрывом - 28% всех ультрабогатых людей в мире.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08