Экономика
Новые акционеры запустили Антипинский НПЗРБК 08:21
В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
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