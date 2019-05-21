Авто

Новые ЗИЛ-133 выставили на продажуНовые автомобили 22:05

Абсолютно "новые" трёхосные ЗИЛ-133ГЯ, которые прекратили выпускать в 1999 году, вновь появились в продаже. Накануне на сайте "Авито" было опубликовано объявление с предложением грузовиков из госрезерва.
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В России в продаже появились легендарные ЗИЛ-133

Мойка7822:16

В продаже появились новые ЗИЛ-133ГЯ

АМИТЕЛ21:44

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Российская газета18:43

Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу

Новые автомобили22:05
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Кино

Китайских зрителей лишили финальной серии «Игры престолов»

Обновлено в 17:55
Политика

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Читайте материал "Зеленский дал знак Коломойскому, став президентом Украины"
Обновлено в 12:37
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Политика

Зеленский подписал свой первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Экономика

Эксперты Avito выяснили, где в России продаются самые дешевые велосипеды

Велосипед в России за год стал на 3,3% доступнее, сейчас его средняя стоимость составляет 12,15 тысячи рублей, выяснили эксперты сервиса объявлений Avito в преддверии Всемирного дня велосипеда, отмечаемого 3 июня.
Обновлено в 20:16
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва проверяют полицейский колледж и школу

В оба учебные заведения поступили анонимные сообщения, что здания заминированы.
Обновлено в 05:30
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено в 19:43
Политика

Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку

Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Канцлер Австрии предложил уволить министра внутренних дел

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны Александру Ван дер Беллену уволить министра внутренних дел Херберта Кикла, передает Reuters.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Финансы

Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек»

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.
Обновлено в 12:17
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

Обновлено в 20:49
Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено в 19:49
Авто

АвтоВАЗ массово отзывает Lada Largus

Концерн АвтоВАЗа официально объявил об отзыве автомобилей Lada Largus, так речь идет о моделях, которые были реализованы с ноября 2017 года.
Обновлено в 10:21
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Мужчина отсудил 95 тысяч рублей за упавший в Байкал смартфон

Житель Ангарска отсудил 95 тысяч рублей у страховой компании "Росгосстрах" за сломанный смартфон, который упал в Байкал, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
Обновлено в 11:01
Музыка

Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»

Обновлено в 15:02
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика

Абхазская оппозиция объявила бессрочную акцию протеста

Обновлено в 20:03
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии убиты 29 заключенных

Обновлено в 04:02
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено в 20:58
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Политика

Кадыров сравнил Зеленского с Лениным

Новый глава Украины Владимир Зеленский сразу, как только стал президентом, раздал всем обещания, как в свое время Владимир Ленин, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 11:45
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Гаджеты

Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Турцию обвинили в поставках оружия в Ливию

Обновлено в 09:04
Хоккей

Дрегер: тренеры британцев живы и здоровы, но они собираются «выйти в город»

Первый период прошёл без заброшенных шайб, на старте второго сборная Франции забила трижды усилиями Антони Реша, Флорьяна Шакиашвили и Антони Реша.
Обновлено в 17:38
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