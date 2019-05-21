Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продажеГазета.Ru 00:51

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
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Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

Газета.Ru05:05

В Сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «Крокодилы»

Автоновости днявчера в 22:14

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже в Сети

Тарантас Ньюсвчера в 23:41

В РФ внезапно появились в продаже новые грузовики-«крокодилы» ЗИЛ-133ГЯ

Аргументы и Факты00:14

В Сети продают новые «Крокодилы» ЗИЛ-133, выпущенные 25 лет назад

CarsWeek.ruвчера в 23:14

Новые «крокодилы» «ЗИЛ» 1994 года выпуска выставили на продажу

РБК01:26

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Российская газетавчера в 18:43
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Общество

Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый «звёздочками»

Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей.
Обновлено в 04:35
Политика

Гордума Екатеринбурга отказалась самораспускаться

Депутаты Городской Думы Екатеринбурга на заседании во вторник, 21 мая, в первую очередь рассмотрели вопрос о самороспуске.
Обновлено в 01:36
Политика

Чешский журналист объяснил страх Запада перед Россией

Россия пугает страны ЕС и США традиционными ценностями, которые эти государства пытаются уничтожить.
Обновлено в 05:08
Политика

«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star

Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Финансы

Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Политика

Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента

«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Суд лишил сына Игоря Талькова водительских прав на два года

Обновлено в 05:14
Общество

В России упростили процедуру установления инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика

ЦБ сравнил надзор за рынком с работой полной пациентов больницы

Центробанк в какой-то степени похож на больницу, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов, комментируя вопрос об уровне доверия к ЦБ.
Обновлено в 05:33
Здоровье

Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко

Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко. Он приступит к своим обязанностям с 22 мая.
Обновлено в 04:35
Политика

У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты

Обновлено в 04:28
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду

23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Музыка

«Эскалибур»: Сергей Лазарев получит меч за участие в «Евровидении»

Обновлено в 05:56
Здоровье

В России зарегистрировано 3,7 млн онкобольных

Общее количество людей с онкологическими заболеваниями в России состоящих на учете по итогам 2018 года превысило 3,7 млн человек.
Обновлено в 05:49
Политика

Украина возобновила транзит нефти по «Дружбе» в страны ЕС

Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в страны ЕС возобновлён. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Укртранснафта».
Обновлено в 05:26
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева подралась с персоналом в санатории

Обновлено в 03:02
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия

В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки

В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Политика

Ляшко назвал возможную дату выборов в Раду

Досрочные выборы в Верховную раду ориентировочно пройдут 21 июля, заявил во вторник лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
Обновлено в 05:56
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Игры

Джордж Мартин работает совместно с FromSoftware над следующей игрой

Обновлено в 04:36
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево

Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Гаджеты

Inventive Retail Group и рэпер Баста запустят бренд аудиотехники

Крупный российский ритейлер Inventive Retail Group (IRG) и объединение Gazgolder рэпера Басты запустят бренд аудиотехники, сообщает "Ъ".
Обновлено в 05:59
Политика

У здания Конституционного суда Украины собрались радикалы

Около 150 членов ряда неонацистских организаций Украины собрались у здания Конституционного суда в Киеве, сообщило 21 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 05:54
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
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