Авто

Новые ЗИЛ-133 «Крокодилы» выставили на продажуTvoe-avto.com 04:58

Продавцом выставленных на продажу грузовик является магазин, который занимает реализацией с 2011 года техники и запчастей к ним. Экземпляры, которые предлагаются для покупки с названием ЗИЛ-133ГЯ, в народе называли «крокодилами».
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Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

Газета.Ru05:05

В Сети продают новые «Крокодилы» ЗИЛ-133, выпущенные 25 лет назад

CarsWeek.ruвчера в 23:14

Новые ЗИЛ-133ГЯ «Крокодилы» появились в продаже

Тарантас Ньюсвчера в 23:41

В РФ внезапно появились в продаже новые грузовики-«крокодилы» ЗИЛ-133ГЯ

Аргументы и Факты00:14

Новые «крокодилы» «ЗИЛ» 1994 года выпуска выставили на продажу

РБК01:26

Новые ЗИЛ-133 «Крокодилы» появились в продаже

Автоновости днявчера в 22:14

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Российская газетавчера в 18:43
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Политика

Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию

Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Транспорт

Через ремонтируемый участок проспекта Победы оборудуют три перехода

В рамках контракта, стоимостью 450 миллионов рублей проезжую часть участка от площади Танкистов до площади Кольцевая (1,5 км) расширят до трех полос движения в каждую сторону.
Обновлено в 08:12
Политика

Порошенко переехал в офис своей партии

Экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter заявил, что переехал из администрации главы государства в офис партии «Блок Петра Порошенко».
Обновлено вчера в 14:28
Политика

США ослабили давление на Huawei

В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Зеленский назвал причину роспуска Рады

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил роспуск Рады низким доверием украинцев к парламенту, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:27
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Кино

Джордж Мартин высказался о книжном финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.
Обновлено в 08:16
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Авто

В России стартует серийный выпуск электромобилей

На декабрь текущего года в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей, о чём "Российской Газете" сообщили в руководстве производителя.
Обновлено вчера в 04:20
Экономика

Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Космос

Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K

Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено вчера в 13:17
Хоккей

Определились четвертьфиналисты ЧМ по хоккею

Сборная Швеции стала последней из команд, которая квалифицировалась в 1/4 финала чемпионата мира 2019 года.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика

Акции Tesla упали до минимума с 2016 года

На этой неделе стоимость акций впервые с декабря 2016 года опустилась ниже $200 и достигла внутридневного минимума $195,26.
Обновлено в 07:59
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Суд продлил арест фигурантам дела Абызова

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Происшествия

ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой

Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Убийство комбата ДНР попало на видео

Обновлено в 06:54
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Политика

Эквадор подсчитал затраты на содержание Ассанжа в посольстве

Стоимость содержания основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондон обошлось в менее чем $800 тыс. за почти семь лет.
Обновлено в 08:22
Политика

Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами

Обновлено в 05:33
Футбол

Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Уралвагонзавод продолжит модернизацию гаубиц «Мста-С»

Конструкторский отдел «Уралвагонзавода» продолжает модернизацию самоходной гаубицы «Мста-С», заявил главный конструктор - начальник специального конструкторского бюро «Трансмаш-спецтехника» Алексей Щипанов.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Названа причина пожара в кемеровском автоцентре

Пожар в автосалоне Hyundai на проспекте Октябрьском случился 20 мая около 21.00 по местному времени, площадь возгорания составила около четырех тысяч квадратных метров.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Транспорт

Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве

Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен пригрозил России размещением датских истребителей в Гренландии, передает ТАСС.
Обновлено в 04:51
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