Авто
Новые ЗИЛ-133 «Крокодилы» выставили на продажуTvoe-avto.com 04:58
Продавцом выставленных на продажу грузовик является магазин, который занимает реализацией с 2011 года техники и запчастей к ним. Экземпляры, которые предлагаются для покупки с названием ЗИЛ-133ГЯ, в народе называли «крокодилами».
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