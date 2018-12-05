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В РФ стартовали продажи Renault Logan и Sandero Stepway
В РФ стартовали продажи Renault Logan и Sandero StepwayДейли-Мотор01:23
Отечественный офис компании Renault объявил о старте продаж на российском авторынке кросс-версии седана Logan, а также вседорожной модификации Sandero. Оба автомобиля доступны в стране с приставкой Stepway, говорящей об их улучшенных вседорожных характеристиках.
Дейли-Мотор01:23
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Renault Logan Stepway и обновленный Sandero Stepway стали доступны для покупки в России
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