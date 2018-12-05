Отечественный офис компании Renault объявил о старте продаж на российском авторынке кросс-версии седана Logan, а также вседорожной модификации Sandero. Оба автомобиля доступны в стране с приставкой Stepway, говорящей об их улучшенных вседорожных характеристиках.

В РФ стартовали продажи Renault Logan и Sandero Stepway

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