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В РФ стартовали продажи Renault Logan и Sandero Stepway
Дейли-Мотор
01:23

Отечественный офис компании Renault объявил о старте продаж на российском авторынке кросс-версии седана Logan, а также вседорожной модификации Sandero. Оба автомобиля доступны в стране с приставкой Stepway, говорящей об их улучшенных вседорожных характеристиках.
Дейли-Мотор01:23

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