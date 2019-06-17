Кино
Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокатВзгляд.ру вчера в 18:24
Фантастический боевик «Люди в черном: Интернэшнл» собрал 240,6 млн рублей в кинотеатрах России и других странах СНГ за первые четыре дня показа и стал лидером проката по итогам выходных. Такие данные приводит портал kinobusiness.com.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова покинула Россию
Обновлено вчера в 10:18
Футбол
Алексеев назначен на пост главного тренера «Енисея»
Пресс-служба «Енисея» объявила имя нового главного тренера клуба.
Обновлено в 01:47
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В России появится новая маркировка продуктов
Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено вчера в 19:49
Экономика
В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта
Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
Обновлено в 01:31
Происшествия
17-летний спортсмен-биатлонист погиб в Крыму
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
СК РФ задержал еще 12 участников массовой драки под Пензой
Оперативники Следственного комитета, МВД и ФСБ РФ задержали еще 12 участников массового конфликта, который случился в селе Чемодановка в Пензенской области.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Политика
Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Общество
За 2018 год в Китае изъяли около 68 т наркотиков
"В минувшем году в КНР органами общественной безопасности было изъято 67,9 т наркотиков, расследовано более 109 тыс. уголовных дел, связанных с распространением наркотических веществ, по подозрению в незаконном обороте наркотиков арестовано 137 400 человек", - заявил замруководителя комитета.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Пожар в одном из жилых домов на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено вчера в 21:04
Музыка
Скончался барабанщик «Машины времени»
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
В Новосибирске водитель маршрутки напал на пассажиров с ножом
Ранее в соцсети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Новосибирск» один из пассажиров маршрутки рассказал, что водитель отказался завершить маршрут и возвращать деньги за проезд, после чего начал агрессивно себя вести и, достав нож, начал наносить удары.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО осудили за аферу с премиями
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Авто
Введение новых правил автотюнинга отложено на год
Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в России
В Минтруде отметили, что с 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти.
Обновлено в 03:04
Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапки
Обновлено в 00:44
Гаджеты
Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10
Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие
В Сирии успешно испытали российский «ночной суперохотник» Ми-28НМ
Представители российского Минобороны заявили о том, что на территории Сирии был успешно испытан боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник».
Обновлено в 03:13
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:00
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Общество
Спрос на автодома вырос в России
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито», за пять месяцев 2019 года спрос на автодома среди жителей страны вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 01:53
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено вчера в 19:15
Авто
Новый Renault Arkana получит дисковые тормоза
Как оказалось, клиенты марки спрашивали о возможности появления дисковых тормозов, и в компании решили пойти навстречу.
Обновлено вчера в 11:48
Общество
Гороскоп на 16 июня: День пройдет на «твердую четверку»
Вряд ли все, за что вы возьметесь, будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
Обновлено 15 июня в 19:00