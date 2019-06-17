Кино

Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокатВзгляд.ру вчера в 18:24

Фантастический боевик «Люди в черном: Интернэшнл» собрал 240,6 млн рублей в кинотеатрах России и других странах СНГ за первые четыре дня показа и стал лидером проката по итогам выходных. Такие данные приводит портал kinobusiness.com.
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Фильм «Люди в черном: Интернэшнл» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости02:58

Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

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«Люди в черном», о которых никто не просил

Properm.ru15 июня в 05:24

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ТАССвчера в 17:19

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Газета.Ruвчера в 17:32

Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Коммерсантъвчера в 22:31
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Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
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Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
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Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
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"В минувшем году в КНР органами общественной безопасности было изъято 67,9 т наркотиков, расследовано более 109 тыс. уголовных дел, связанных с распространением наркотических веществ, по подозрению в незаконном обороте наркотиков арестовано 137 400 человек", - заявил замруководителя комитета.
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Происшествия

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Пожар в одном из жилых домов на севере Москвы унес жизни двоих человек.
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Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
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СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в России

В Минтруде отметили, что с 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти.
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Вряд ли все, за что вы возьметесь, будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
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