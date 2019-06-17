Кино

Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокатВзгляд.ру 18:24

Фантастический боевик «Люди в черном: Интернэшнл» собрал 240,6 млн рублей в кинотеатрах России и других странах СНГ за первые четыре дня показа и стал лидером проката по итогам выходных. Такие данные приводит портал kinobusiness.com.
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Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Коммерсантъ22:31

Стражи галактики. Почему первые «Люди в черном» — лучшая экранизация комиксов Marvel

Forbesвчера в 03:01

Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат по итогам выходных

РЕН ТВ17:38

«Люди в чёрном» лучшие в международном кинопрокате

Кинобизнес сегодня18:23

Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат по итогам выходных

ТАСС17:19

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Газета.Ru17:32

«Люди в чёрном: Интернэшнл» стали лидерами по сборам в России за выходные

RT на русском18:45
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:45, Вашингтон
Игры

Разработчики Shenmue 3 намекнули на возможность отказа от эксклюзивных продаж в Epic Games Store

Обновлено в 05:43
Политика

Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских

Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 22:24
Происшествия

В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП

Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте МЧС РФ по Ставропольскому краю.
Обновлено в 22:35
Происшествия

Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»

Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 13:40
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено в 17:05
Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено в 18:31
Музыка

Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Политика

Светлана Иванова подала документы в избирком Сахалинской области

Подать документы в областную избирательную комиссию могут кандидаты как в порядке самовыдвижения, так и выдвинутые избирательными объединениями — политическими партиями.
Обновлено в 21:40
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба

Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Политика

Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами

Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено в 21:33
Футбол

L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара

По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 17:12
Политика

Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к алкоголю

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала «112 Украина», как экс-президент Украины Петр Порошенко относится к местному алкоголю.
Обновлено в 21:52
Общество

Тельцов ждут перемены в личной жизни, а Девы будут источать энергию

Окружающие люди уважают вас и ценят. ТЕЛЕЦ Тельцов ждут глобальные перемены в личной жизни.
Обновлено в 10:08
Общество

Первый рисунок Гогена продан на аукционе во Франции за €80 тысяч

Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Певцу Шуре подарили место на Троекуровском кладбище

Всего несколько месяцев назад известный и некогда популярный певец Шура рассказывал, что получает сигналы от своей бабушки, скончавшейся в 2004 году.
Обновлено в 16:41
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Культура

В США сносят здание школы, где снимали телесериал «Твин Пикс»

Обновлено в 21:03
Политика

Пушков назвал показательным видео с бегущим через фонтан Зеленским

Обновлено в 07:09
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено в 21:04
Общество

Циклон оставил без электричества жителей нескольких районов Сахалина

Жители нескольких населенных пунктов на Сахалине остались без электроснабжения из-за непогоды.
Обновлено в 22:31
Политика

Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге.
Обновлено в 21:08
Политика

Главу Дагестана госпитализировали

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Общество

Тайшетский регион ВСЖД: нацеленность на результат

При подведении итогов весеннего комиссионного осмотра Тайшетского региона в докладах руководителей станции и других подразделений были отмечены результаты работы за первые месяцы 2019 года.
Обновлено в 21:49
Экономика

Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисах

Ежемесячно офисы Сбербанка посещают около 40 миллионов клиентов, около 0,3% из них сталкиваются с длительным обслуживанием, однако книгу жалоб с начала 2019 года просили в среднем 900 раз в месяц, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие

В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия

"Перспективы продолжения оговоренного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами", - приводятся в ежегоднике слова исследователя СИПРИ Шэннона Кайла.
Обновлено в 20:35
Футбол

Иско и Бэйл не собираются уходить из «Реала»

Футболисты мадридского Реала Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос не собираются уходить из клуба, даже если они не будут получать достаточно игрового времени.
Обновлено в 16:37
Наука

Электронные пары могут пережить попытку «убить» сверхпроводимость

Ученые обнаружили, что в купратах — материалов, состоящих из атомов меди, кислорода и других металлов — возможно возникновение необычного металлического состояния при попытке отключения сверхпроводимости.
Обновлено в 12:31
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Экономика

Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком

На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
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