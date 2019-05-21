Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продажеРоссийская газета вчера в 18:43

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
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В продаже появились новые ЗИЛ-133, выпущенные 25 лет назад

Pnzdriveвчера в 23:27

В России в продаже появились легендарные ЗИЛ-133

Мойка78вчера в 22:16

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Российская газетавчера в 18:43

В продаже появились новые ЗИЛ-133ГЯ

АМИТЕЛвчера в 21:44

В продаже неожиданно появились новые ЗИЛ-133

Тарантас Ньюсвчера в 23:41

Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу

Новые автомобиливчера в 22:05

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 выставили на продажу

Автоновости днявчера в 22:14
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Футбол

Батистута может возглавить «Миддлсбро»

Напомним, Батистута получил тренерскую лицензию восемь месяцев назад, но пока нигде не работал тренером.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Депутата Думы Нижнеудинска поймали пьяным за рулем

Уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) возбуждено в отношении депутата Думы Нижнеудинска.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено вчера в 09:23
Общество

В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца

Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы

Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено вчера в 06:53
Культура

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

По данным портала, директор музея Второй мировой войны в Гданьске Карол Навроцкий запретил исполнять песню "Темная ночь" за "большевизм".
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20%

Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина сдался полиции

Телеканал BFM сообщил, что мужчина, залезший по конструкциям Эйфелевой башни до ее верхней части и угрожавший сброситься вниз, сдался спасателям.
Обновлено вчера в 17:24
Музыка

Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении

Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено вчера в 13:49
Наука

Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»

Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

Порошенко покинул администрацию президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:06
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину

Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 05:59
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал подписчикам фотографию дочери, на которой видно лицо ребенка, сообщает Starhit.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

Обновлено вчера в 12:04
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено вчера в 14:45
Кино

Финал «Игры престолов» установил рекорд

Как отмечается, серия установила рекорд для телеканала HBO по количеству просмотров.
Обновлено вчера в 17:38
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ЗИЛ-133
Грузовой автомобиль
Советский и российский грузовой автомобиль производства ЗИЛ. Выпускался серийно с 1975 по 1999 год. Первые прототипы выпущены в 1970 году. Представлял собой трёхосную народнохозяйственную модификацию повышенной грузоподъёмности на базе массового двухосного грузовика ЗИЛ-130.
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