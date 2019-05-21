Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продажеРоссийская газета вчера в 18:43
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Футбол
Батистута может возглавить «Миддлсбро»
Напомним, Батистута получил тренерскую лицензию восемь месяцев назад, но пока нигде не работал тренером.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Депутата Думы Нижнеудинска поймали пьяным за рулем
Уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) возбуждено в отношении депутата Думы Нижнеудинска.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено вчера в 20:58
Политика
В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность
Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено вчера в 09:23
Общество
В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено вчера в 06:53
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
По данным портала, директор музея Второй мировой войны в Гданьске Карол Навроцкий запретил исполнять песню "Темная ночь" за "большевизм".
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20%
Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина сдался полиции
Телеканал BFM сообщил, что мужчина, залезший по конструкциям Эйфелевой башни до ее верхней части и угрожавший сброситься вниз, сдался спасателям.
Обновлено вчера в 17:24
Музыка
Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении
Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено вчера в 13:49
Наука
Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари
Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»
Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard
ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Порошенко покинул администрацию президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:06
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину
Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери
Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал подписчикам фотографию дочери, на которой видно лицо ребенка, сообщает Starhit.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
Обновлено вчера в 12:04
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено вчера в 14:45
Кино
Финал «Игры престолов» установил рекорд
Как отмечается, серия установила рекорд для телеканала HBO по количеству просмотров.
Обновлено вчера в 17:38