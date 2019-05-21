Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продажеРоссийская газета 18:43

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Армия и оружие Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.

Политика Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.

Гаджеты В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.

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