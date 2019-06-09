Армия и оружие
Новую систему ПВО Ирана показали в действииРоссийская газета 11:30
Министерство обороны Ирана показало в действии систему ПВО собственной разработки "Хордад-15". По данным ведомства, система способна бороться с малозаметными летательными аппаратами и перехватывать несколько целей одновременно.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено в 20:19
Экономика
Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики
Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 21:11
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу
Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Финансы
Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность
Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Общество
Абоненты избегают розницы
Эксперты не исключают, что на рынок могло повлиять и изменение модели потребления покупателей, которые стараются избежать навязывания дополнительных услуг при посещении розничных сетей.
Обновлено в 18:57
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Игры
Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 19:12
Культура
Прима-балерина Большого отметит юбилей премьерой
Обновлено в 19:23
Происшествия
Строительный кран упал на жилой комплекс в США
Один человек погиб, еще шестеро получили травмы в результате падения подъемного крана в Далласе (штат Техас, США).
Обновлено в 21:07
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Футбол
Сборная России вылетела в Нижний Новгород
Сборная России отправилась в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 09:59
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»
Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
Обновлено в 18:16
Происшествия
Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове
В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено в 08:00
Авто
Иномарки советских знаменитостей, о которых простые граждане могли только мечтать
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Политика
Ким Чен Ына заподозрили в казнях пираньями
Обновлено в 18:42
Политика
КС Молдавии забрал у Додона полномочия президента
Президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением КС, принятым по запросу группы депутатов от Демократической партии.
Обновлено в 11:43
Экономика
«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»
Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка
Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30