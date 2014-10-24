Армия и оружие

Новую штурмовую винтовку создают в РоссииLentaChel.ru 08:29

Спортивные винтовки Би-7-4 будет поставлять «Калашников», а в институте пройдут их испытания патронами «Олимп-БИ» при участии лучших российских биатлонистов. Планируется, что в начале 2021 года биатлонисты России получат отечественное оружие.
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Российские биатлонисты в будущем могут выступать с отечественными винтовками

Газета.Ru05:41

Российские биатлонисты могут получить отечественные патроны и винтовки в 2021 году

RT на русском05:18

Российские конструкторы разрабатывают новую винтовку

News.ru02:47

Новая штурмовая винтовка разрабатывается в РФ

ФАН03:15

В России началась разработка новой штурмовой винтовки

Известия03:12

В России разрабатывают перспективную штурмовую винтовку

Российская газета04:04

Альберт Баков: не ищем замену АК, но новую штурмовую винтовку создаем

РИА Новости03:00
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Авто

Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5

Обновлено в 11:42
Происшествия

СМИ получили доклад Росавиации о действиях пилотов сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 11:40
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Экономика

Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале

ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
Обновлено в 09:13
Политика

Трамп отложил введение пошлин на автомобили

Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Общество

В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери

В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Футбол

Чалов: «Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов»

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассуждает о концовке сезона в РПЛ. Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов, но сейчас шансы на это крайне малы.
Обновлено в 10:19
Энергетика

«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа

"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Политика

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Политика

Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise

Россия и Нидерланды урегулировали спор с задержанием голландского судна Arctic Sunrise в 2013 году, также страны договорились о совместных исследованиях в Арктической зоне.
Обновлено в 09:55
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика

Почти все граждане ЛНР хотят получить российский паспорт

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в регионе существуют определенные квоты на получение российских паспортов.
Обновлено в 08:22
Политика

Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину

Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Футбол

РФС не выдал «Анжи», «Мордовии» и «Балтике» лицензию для участия в ФНЛ

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов не выдала соответствующее разрешение для участия в ФНЛ в сезоне-2019/20 «Анжи», «Мордовии» и «Балтике».
Обновлено в 10:59
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Политика

Комитет министров Совета Европы выступил за возвращение России в ПАСЕ

Комитет министров Совета Европы на заседании в Хельсинки выступил за восстановление полноценного сотрудничества с Россией.
Обновлено в 08:34
Общество

Вечеринка ПМЮФ не нарушила законов, заявил глава Минюста

Обновлено в 09:31
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Обновлено в 06:15
Кино

Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

Обновлено в 04:47
Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Происшествия

Следствие просит продлить арест экс-министру Абызову

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Как сообщили в суде, следствие ходатайствует о продлении срока содержания Абызова под стражей в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела до 25 июля 2019 года.
Обновлено в 09:29
Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 16:04
Общество

Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat

Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
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