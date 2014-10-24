Армия и оружие
Новую штурмовую винтовку создают в РоссииLentaChel.ru 08:29
Спортивные винтовки Би-7-4 будет поставлять «Калашников», а в институте пройдут их испытания патронами «Олимп-БИ» при участии лучших российских биатлонистов. Планируется, что в начале 2021 года биатлонисты России получат отечественное оружие.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Авто
Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5
Обновлено в 11:42
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Экономика
Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале
ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
Обновлено в 09:13
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Общество
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери
В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Футбол
Чалов: «Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов»
Форвард ЦСКА Федор Чалов рассуждает о концовке сезона в РПЛ. Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов, но сейчас шансы на это крайне малы.
Обновлено в 10:19
Энергетика
«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа
"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Политика
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство
Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Политика
Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise
Россия и Нидерланды урегулировали спор с задержанием голландского судна Arctic Sunrise в 2013 году, также страны договорились о совместных исследованиях в Арктической зоне.
Обновлено в 09:55
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика
Почти все граждане ЛНР хотят получить российский паспорт
По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в регионе существуют определенные квоты на получение российских паспортов.
Обновлено в 08:22
Политика
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину
Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Футбол
РФС не выдал «Анжи», «Мордовии» и «Балтике» лицензию для участия в ФНЛ
Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов не выдала соответствующее разрешение для участия в ФНЛ в сезоне-2019/20 «Анжи», «Мордовии» и «Балтике».
Обновлено в 10:59
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Политика
Комитет министров Совета Европы выступил за возвращение России в ПАСЕ
Комитет министров Совета Европы на заседании в Хельсинки выступил за восстановление полноценного сотрудничества с Россией.
Обновлено в 08:34
Общество
Вечеринка ПМЮФ не нарушила законов, заявил глава Минюста
Обновлено в 09:31
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Кино
Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
Обновлено в 04:47
Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Происшествия
Следствие просит продлить арест экс-министру Абызову
Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Как сообщили в суде, следствие ходатайствует о продлении срока содержания Абызова под стражей в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела до 25 июля 2019 года.
Обновлено в 09:29
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat
Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55