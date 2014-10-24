Армия и оружие
Новую штурмовую винтовку создают в РоссииLentaChel.ru 08:29
Спортивные винтовки Би-7-4 будет поставлять «Калашников», а в институте пройдут их испытания патронами «Олимп-БИ» при участии лучших российских биатлонистов. Планируется, что в начале 2021 года биатлонисты России получат отечественное оружие.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Политика
Путин встретится с учеными — получателями мегагрантов
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с получателями мегагрантов на научные исследования, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:14
Культура
Петербург проведет международный конкурс на обустройство арт-парка
Международный конкурс будет объявлен уже в ближайшее время, сообщает ФАН.
Обновлено в 04:43
Игры
Положительные отклики прессы в трейлере Tropico 6
Tropico 6 вышла ещё 29 марта, а теперь издательство Kalypso Media и разработчики из Limbic Entertainment решили подвести некоторые итоги, собрав положительные отклики зарубежной прессы в специальном трейлере.
Обновлено в 12:10
Технологии
AliExpress начнет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
В свою очередь холдинг в этом году запустит снятие наличных на кассах торговой сети «Пятерочка» в тестовом режиме.
Обновлено в 12:32
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено в 04:52
Экономика
Amazon инвестировал $575 млн в службу доставки еды Deliveroo
Американский онлайн-ритейлер стал крупнейшим инвестором в нынешнем раунде финансирования в британскую службу доставки еды Deliveroo, в общей сложности сумма инвестиций составила $575 млн.
Обновлено в 12:59
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Экономика
Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»
Приобретенный бизнес закладывался в банках в качестве долга, а кредиты (около 240 млрд рублей) гасились деньгами вкладчиков «Югры», которые выводились из организации, пишет РБК.
Обновлено в 12:36
Футбол
Головин стал главной целью «Хоффенхайма»
Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сферу интересов "Хоффенхайма" и стал главной трансферной целью клуба.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Политика
Совет Европы заявил о готовности вернуть России право голоса в ПАСЕ
Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году.
Обновлено в 08:49
Футбол
Болельщики «Анжи» обратились к Керимову с просьбой спасти клуб
Фанаты клуба Российской премьер-лиги «Анжи» написали обращение к бывшему владельцу клуба Сулейману Керимову с просьбой не дать клубу исчезнуть с футбольной карты страны.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Общество
В Екатеринбурге журналист, освещавший митинг против строительства храма, напросился на удар
Обновлено в 10:50
Политика
«Турецкий поток» будет запущен в срок — Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что газопровод «Турецкий поток», который строится по дну Чёрного моря, будет запущен в срок, несмотря на давление со стороны США.
Обновлено в 11:45
Здоровье
В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат
Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
США испытали две сверхмощные бомбы
ВВС США разместили в сети видеоролик, на котором запечатлено новое испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 13:10
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Политика
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину
Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Футбол
Черевченко может возглавить «Црвену Звезду»
Новым главным тренером «Црвены Звезды» может стать наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко.
Обновлено в 12:19
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения»
Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Хоккей
Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ
По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Политика
Великобритания меняет правила въезда в страну
С 20 мая Великобритания отменяет бумажные миграционные карты для всех иностранцев. Это делается для сокращения очередей в пунктах прибытия.
Обновлено в 11:55