Экономика
Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy MerlinNews.ru вчера в 22:52
Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро». Её специализацией станет торговля строительными материалами. Гипермаркеты будут работать с корпоративными покупателями из малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось
Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.Коммерсантъвчера в 18:18
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Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов
Ведомостивчера в 19:55
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Футбол
Игорь Денисов покинул «Локомотив»
27 мая московский "Локомотив" официально объявил о расторжении контракта с полузащитником и капитаном команды Игорем Денисовым.
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с Snapdragon и 5G-модемом
Обновлено в 05:01
Политика
Галустян попал в базу сайта «Миротворец»
Обновлено в 13:15
Футбол
Сборная Уругвая победила Гондурас, Украина выиграла у Катара
Обновлено в 14:02
Общество
Главе штаба Навального грозит штраф до 100 тыс. руб. за неуважение к власти
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который упоминается в его новом деле, - первый в России, кто был признан виновным и оштрафован на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу, госсимволам и органам власти после введения в КоАП соответствующей статьи в 2019 году.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Авто
России достанется всего 22 модели Toyota Supra
Уже 3 июня в России начнется прием заказов на новую модель Toyota Supra с задним приводом.
Обновлено в 13:53
Политика
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент
Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Женщина бросила в одном из торговых центров Москвы своего ребенка
Женщина бросила своего малолетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали
Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео
Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Обновлено вчера в 01:13
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»
Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Хоккей
У Третьяка нет претензий к хоккеистам сборной России после ЧМ
Глава ФХР вступился за игроков, которые подверглись критике после поражения в полуфинале Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что не может предъявить игрокам национальной сборной претензии за третье место на прошедшем в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 13:33
Общество
Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном
Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Экономика
Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах
После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Калви попросит у СКР разрешения на участие в ПМЭФ
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, который находится под домашним арестом, попросит Следственный комитет России (СКР) выдать ему разрешение на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 09:37
Политика
Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми
Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 08:04
Политика
ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Политика
Зеленский заявил об уничтожении легитимности Верховной Рады
Деятельность депутатов Верховной рады уничтожила легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:00
Общество
Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии
Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся в фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Футбол
Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия
В «Ростехе» прокомментировали намерение Пентагона найти поставщика боеприпасов для российского вооружения, отметив, что этому мешают санкционные ограничения.
Обновлено в 11:47