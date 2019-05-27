Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy MerlinNews.ru вчера в 22:52

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.

с чего всё началось

Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро». Её специализацией станет торговля строительными материалами. Гипермаркеты будут работать с корпоративными покупателями из малого и среднего бизнеса.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Футбол Игорь Денисов покинул «Локомотив» 27 мая московский "Локомотив" официально объявил о расторжении контракта с полузащитником и капитаном команды Игорем Денисовым.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.

Общество Главе штаба Навального грозит штраф до 100 тыс. руб. за неуважение к власти Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который упоминается в его новом деле, - первый в России, кто был признан виновным и оштрафован на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу, госсимволам и органам власти после введения в КоАП соответствующей статьи в 2019 году.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

Авто России достанется всего 22 модели Toyota Supra Уже 3 июня в России начнется прием заказов на новую модель Toyota Supra с задним приводом.

Политика Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.

Происшествия Женщина бросила в одном из торговых центров Москвы своего ребенка Женщина бросила своего малолетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.

Происшествия Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.

Армия и оружие Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.

Шоу-бизнес Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2» Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".

Хоккей У Третьяка нет претензий к хоккеистам сборной России после ЧМ Глава ФХР вступился за игроков, которые подверглись критике после поражения в полуфинале Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что не может предъявить игрокам национальной сборной претензии за третье место на прошедшем в Словакии чемпионате мира.

Общество Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.

Гаджеты Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Происшествия Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.

Экономика Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.

Происшествия Калви попросит у СКР разрешения на участие в ПМЭФ Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, который находится под домашним арестом, попросит Следственный комитет России (СКР) выдать ему разрешение на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».

Политика ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.

Политика Зеленский заявил об уничтожении легитимности Верховной Рады Деятельность депутатов Верховной рады уничтожила легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Общество Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся в фотосессии, которую многие посчитали провокационной.

Общество Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.

Футбол Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.