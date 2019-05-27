Экономика
Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy MerlinNews.ru вчера в 22:52
Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро». Её специализацией станет торговля строительными материалами. Гипермаркеты будут работать с корпоративными покупателями из малого и среднего бизнеса.
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Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов
Ведомостивчера в 19:55
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Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
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В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
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В Москве полиция задержала людей, протестующих против точечной застройки в рамках программы реновации
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Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян
В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
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Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери
Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
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Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой
Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
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Упавшее дерево придавило детей в Альметьевске
Упавшее дерево придавило детей на улице Белоглазова в Альметьевске. Фото и видео с места происшествия появились в соцсетях.
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Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна
Курение кальяна может привести к развитию инфекционных заболеваний, включая туберкулез.
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Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
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Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.
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Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
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Лувр закрыли из-за наплыва посетителей
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В Одессе подавили бунт в колонии
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УАЗ обновил комплектации внедорожника УАЗ «Патриот»
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Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
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Политика
Познер рассказал, смог бы он стрелять в Чубайса или нет
Телеведущий Владимир Познер заявил, что, если бы у него в руках был заряженный пистолет, он не стал бы стрелять в одного из идеологов реформ 1990-х, Анатолия Чубайса.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Германии оштрафовали активистов «шариатской полиции»
Земельный суд в немецком городе Вупперталь признал виновными и оштрафовал семерых членов так называемой "полиции шариата", сообщила газета Rheinische Post.
Обновлено в 08:50
Здоровье
Работники скорой помощи устроили забастовку в Пензе
Более 100 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи организовали забастовку. Об этом рассказал ее организатор Павел Кузнецов.
Обновлено в 05:40
Хоккей
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
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Общество
Роскомнадзор потребовал от саратовского депутата удалить с YouTube видео о протестах в Екатеринбурге
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко получил письмо от YouTube, который уведомил его о требовании Роскомнадзора удалить его видео о протестах в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:35
Футбол
РПЛ запретит клубам играть на чужих стадионах
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что сезон-2019/20 станет последним, в котором клубы смогут использовать чужие стадионы для проведения матчей чемпионата России.
Обновлено в 08:52
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено в 07:41
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30