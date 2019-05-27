Экономика
Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy MerlinNews.ru вчера в 22:52
Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро». Её специализацией станет торговля строительными материалами. Гипермаркеты будут работать с корпоративными покупателями из малого и среднего бизнеса.
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Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов
Ведомостивчера в 19:55
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Политика
Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского
Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Транспорт
Суперджет 100 повел в штопор дагестанских пассажиров
Ранее от эксплуатации российского самолета SSJ-100 отказалась российская компания Red Wings Airlines, бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе
В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:03
Общество
«Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель
В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе
"Человек в маске вошел в школу после 10 часов утра, бросил в здание шумовые петарды и открыл стрельбу в направлении школьного работника - уборщицы", - информировала пресс-секретарь полиции в городе Быдгощ Моника Хлебич.
Обновлено в 06:33
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
Обновлено в 03:56
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Общество
Минпросвещения: школы используют только четверть купленных учебников
Российские школы используют лишь четверть закупленных учебников, на которые ежегодно уходит почти 10 миллиардов рублей из государственного бюджета, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено в 05:07
Политика
Главу пресс-службы ГБР Украины уволили за новость о деле против Порошенко
Пресс-служба ГБР 21 мая сообщила о возбуждении дела против Порошенко по подозрению в госизмене.
Обновлено в 06:58
Политика
Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами
Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:20
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Политика
Титов доложил Путину о ситуации с защитой прав бизнесменов в РФ
Титов указал на то, что самой большой проблемой является применение в отношении бизнесменов меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, что является «очень сильным негативным влиянием на бизнес».
Обновлено в 07:23
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
«Без слез не взглянешь»: екатеринбуржцы обсуждают горы мусора, тиры и шашлычные на Плотинке
В минувшие выходные во время фестиваля «Майский экстрим» Исторический сквер в Екатеринбурге заставили разномастными киосками, тирами, батутами, а после оставили горы мусора.
Обновлено в 08:02
Общество
Аномальная жара до 32 градусов придет в Москву
Обновлено вчера в 06:44
Экономика
Минтранс к августу подготовит предварительное ТЭО ВСМ «Москва - Петербург»
Предварительную оценку проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" подготовят в августе, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:15
Политика
В партии Зеленского отказались от дефолта
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил против объявления в стране дефолта.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Настя Каменских и Потап поженились 23 мая Добавим, что в день своей свадьбы продюсер выпустил новую песню под названием "Константа", которую посвятил их с Каменских истории любви.
Обновлено 25 мая в 12:44
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская трогательно поздравила племянницу с днем рождения
Родной и любимый город с праздником поздравили многие звезды.
Обновлено в 08:10
Экономика
Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян
В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
Обновлено в 04:46