Экономика

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy MerlinNews.ru вчера в 22:52

Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро». Её специализацией станет торговля строительными материалами. Гипермаркеты будут работать с корпоративными покупателями из малого и среднего бизнеса.
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Leroy Merlin запустит новую сеть гипермаркетов - газета

Интерфакс03:53

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

News.ruвчера в 22:52

Leroy Merlin откроет новую сеть гипермаркетов в России

Народные новости01:39

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

ПРАЙМ01:38

Leroy Merlin откроет сеть «Максипро»

АБН00:58

«Ъ»: Leroy Merlin запустит в России торговую сеть для корпоративных клиентов

ТАСС02:00

Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов

Ведомостивчера в 19:55
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Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Политика

Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского

Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Транспорт

Суперджет 100 повел в штопор дагестанских пассажиров

Ранее от эксплуатации российского самолета SSJ-100 отказалась российская компания Red Wings Airlines, бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе

В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:03
Общество

«Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель

В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе

"Человек в маске вошел в школу после 10 часов утра, бросил в здание шумовые петарды и открыл стрельбу в направлении школьного работника - уборщицы", - информировала пресс-секретарь полиции в городе Быдгощ Моника Хлебич.
Обновлено в 06:33
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Найденный в пруду автомобиль волейболиста Волкова ранее был угнан

Обновлено в 07:40
Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Обновлено в 04:34
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

Обновлено в 03:56
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Общество

Минпросвещения: школы используют только четверть купленных учебников

Российские школы используют лишь четверть закупленных учебников, на которые ежегодно уходит почти 10 миллиардов рублей из государственного бюджета, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено в 05:07
Политика

Главу пресс-службы ГБР Украины уволили за новость о деле против Порошенко

Пресс-служба ГБР 21 мая сообщила о возбуждении дела против Порошенко по подозрению в госизмене.
Обновлено в 06:58
Политика

Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами

Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:20
Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля

Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Обновлено в 05:26
Политика

Титов доложил Путину о ситуации с защитой прав бизнесменов в РФ

Титов указал на то, что самой большой проблемой является применение в отношении бизнесменов меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, что является «очень сильным негативным влиянием на бизнес».
Обновлено в 07:23
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

«Без слез не взглянешь»: екатеринбуржцы обсуждают горы мусора, тиры и шашлычные на Плотинке

В минувшие выходные во время фестиваля «Майский экстрим» Исторический сквер в Екатеринбурге заставили разномастными киосками, тирами, батутами, а после оставили горы мусора.
Обновлено в 08:02
Общество

Аномальная жара до 32 градусов придет в Москву

Обновлено вчера в 06:44
Экономика

Минтранс к августу подготовит предварительное ТЭО ВСМ «Москва - Петербург»

Предварительную оценку проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" подготовят в августе, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:15
Политика

В партии Зеленского отказались от дефолта

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил против объявления в стране дефолта.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом

Настя Каменских и Потап поженились 23 мая Добавим, что в день своей свадьбы продюсер выпустил новую песню под названием "Константа", которую посвятил их с Каменских истории любви.
Обновлено 25 мая в 12:44
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская трогательно поздравила племянницу с днем рождения

Родной и любимый город с праздником поздравили многие звезды.
Обновлено в 08:10
Экономика

Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян

В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
Обновлено в 04:46
Авто

В АвтоВАЗе рассказали, кто является покупателями автомобилей Lada

Обновлено в 01:12
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