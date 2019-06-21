Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»Газета.Ru 00:46

Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.

с чего всё началось

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