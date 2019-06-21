Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»Газета.Ru 00:46

В Тушинском тоннеле новая протечка, поэтому возобновление навигации по каналу на северо-западе столицы могут отложить на неопределенный срок. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным источника, из-за внезапной протечки, администрация была вынуждена сбросить воду.
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с чего всё началось

Канал имени Москвы дал новую течь

Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Коммерсантъвчера в 19:20

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Прокуратура начала проверку по факту срыва сроков навигации по каналу имени Москвы

Коммерсантъ05:49

Перенос сроков навигации на участке Канала имени Москвы проверит прокуратура

Москва 2404:49

Открытие для судоходства участка канала имени Москвы отложено

Известиявчера в 09:17

Транспортная прокуратура заинтересовалась новой протечкой на Канале им. Москвы

Интерфакс05:28

Транспортная прокуратура начала проверку из-за инцидента на канале имени Москвы

Вечерняя Москва05:21

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с переносом сроков навигации на участке Канала им. Москвы

Агентство Москва04:18

Прокуратура начала проверку по факту срыва сроков навигации по каналу им. Москвы

ТАСС04:37
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Премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил, что в Москве установилась жаркая погода, чтобы жители Африки чувствовали себя как дома.
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Площадь лесного пожара в Луховицком районе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в пятницу.
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В Кремле прокомментировали ситуацию в Персидском заливе

Ситуация в Персидском заливе напряженная и вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Анастасия Волочкова в очередной раз пожаловалась на тяжелую жизнь балерины и тернистый путь к успеху.
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В России стали применять новый способ хищения личных данных

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Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

Министерство промышленности и торговли России заключит специальные инвестиционные контракты (СПИКи) с крупными автопроизводителями.
Обновлено в 04:50
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
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В Петербурге пьяная мать избила и покусала двух маленьких сыновей

На головах детей целыми клоками вырваны волосы. Днем 21 июня в одну из петербургских больниц доставили двух маленьких мальчиков.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
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Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

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Происшествия

На петербургском пляже произошла массовая драка

На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Политика

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в Раду

Киевский суд признал, что Михаил Саакашвили непрерывно проживал в Украине с 2014 года, и разрешил ему участвовать в выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 05:24
Происшествия

ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве

В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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Общество

Нижегородские выпускницы выбирают размер L

Обновлено в 03:57
Происшествия

Пожар на свалке у храма в Москве потушен

Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве потушен.
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Экономика

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Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
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Спорт

Орсер приедет с Медведевой на этап Гран-при в Москве

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что приедет поддерживать подопечную на этап Гран-при в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.
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Футбол

Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских наций

Обновлено в 06:55
Футбол

«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца

Источник пишет, что около двух недель назад стороны не смогли договориться о сумме трансфера: «Зенит» был готов заплатить 20 миллионов евро с учетом бонусов, бразильцы же требовали на пять миллионов больше.
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Песков прокомментировал вопрос об обмене заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина на "прямой линии" о том, что в Москве помнят об арестованном в Украине журналисте Кирилле Вышинском и что власти думают над темой обмена заключенными с Украиной.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
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«Газпром-медиа» разместит рекламу вместе с «Максимателеком»

Медиахолдинг «Газпром-медиа» и оператор публичных WiFi-сетей «Максимателеком» создали совместное предприятие «Квант», сообщили компании.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

В Румынии американские военные перепутали место проведения маневров

Американские военные перепутали место проведения маневров и в полной амуниции с оружием и на боевых машинах вторглись в сельхозугодья.
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Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

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Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
Обновлено в 05:25
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»

Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
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