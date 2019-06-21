Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»Газета.Ru 00:46
В Тушинском тоннеле новая протечка, поэтому возобновление навигации по каналу на северо-западе столицы могут отложить на неопределенный срок. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным источника, из-за внезапной протечки, администрация была вынуждена сбросить воду.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.Коммерсантъвчера в 19:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:47, Вашингтон
Культура
Лавров открыл в Москве выставку художника Таира Салахова
Глава МИД России Сергей Лавров открыл в Москве выставку произведений художника Таира Салахова.
Обновлено в 06:24
Политика
Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР
Двум жителям Ирландии, которые выкрикивали в аэропорту «Борисполь» в Киеве «ДНР, вперед!», запретили сроком на 3 года въезд на территорию Украины.
Обновлено в 06:15
Политика
Грузинский спецназ открыл огонь по протестующим в Тбилиси
Обновлено в 00:00
Политика
Медведев пошутил о родной для африканцев жаре в Москве
Премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил, что в Москве установилась жаркая погода, чтобы жители Африки чувствовали себя как дома.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га
Площадь лесного пожара в Луховицком районе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в пятницу.
Обновлено в 06:43
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Персидском заливе
Ситуация в Персидском заливе напряженная и вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова снова пожаловалась на тяжелую жизнь балерины
Анастасия Волочкова в очередной раз пожаловалась на тяжелую жизнь балерины и тернистый путь к успеху.
Обновлено в 04:42
Технологии
В России стали применять новый способ хищения личных данных
Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных.
Обновлено в 04:33
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
Министерство промышленности и торговли России заключит специальные инвестиционные контракты (СПИКи) с крупными автопроизводителями.
Обновлено в 04:50
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Петербурге пьяная мать избила и покусала двух маленьких сыновей
На головах детей целыми клоками вырваны волосы. Днем 21 июня в одну из петербургских больниц доставили двух маленьких мальчиков.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Политика
Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в Раду
Киевский суд признал, что Михаил Саакашвили непрерывно проживал в Украине с 2014 года, и разрешил ему участвовать в выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 05:24
Происшествия
ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве
В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Общество
Нижегородские выпускницы выбирают размер L
Обновлено в 03:57
Происшествия
Пожар на свалке у храма в Москве потушен
Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве потушен.
Обновлено в 05:46
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Спорт
Орсер приедет с Медведевой на этап Гран-при в Москве
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что приедет поддерживать подопечную на этап Гран-при в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских наций
Обновлено в 06:55
Футбол
«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца
Источник пишет, что около двух недель назад стороны не смогли договориться о сумме трансфера: «Зенит» был готов заплатить 20 миллионов евро с учетом бонусов, бразильцы же требовали на пять миллионов больше.
Обновлено в 06:20
Политика
Песков прокомментировал вопрос об обмене заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина на "прямой линии" о том, что в Москве помнят об арестованном в Украине журналисте Кирилле Вышинском и что власти думают над темой обмена заключенными с Украиной.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Технологии
«Газпром-медиа» разместит рекламу вместе с «Максимателеком»
Медиахолдинг «Газпром-медиа» и оператор публичных WiFi-сетей «Максимателеком» создали совместное предприятие «Квант», сообщили компании.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В Румынии американские военные перепутали место проведения маневров
Американские военные перепутали место проведения маневров и в полной амуниции с оружием и на боевых машинах вторглись в сельхозугодья.
Обновлено в 00:58
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
Обновлено в 05:25
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»
Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09