Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»Газета.Ru 00:46

В Тушинском тоннеле новая протечка, поэтому возобновление навигации по каналу на северо-западе столицы могут отложить на неопределенный срок. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным источника, из-за внезапной протечки, администрация была вынуждена сбросить воду.
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с чего всё началось

Канал имени Москвы дал новую течь

Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Коммерсантъвчера в 19:20

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ТАСС04:37

На канале имени Москвы в районе Тушинского тоннеля вновь обнаружена течь

Москва 24вчера в 16:34

Возобновление судоходства по каналу имени Москвы на северо-западе столицы отложено на неопределённый срок

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Канал имени Москвы дал новую течь

Коммерсантъвчера в 19:20

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с переносом сроков навигации на участке Канала им. Москвы

Агентство Москва04:18

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

Вести.Ruвчера в 15:42

Открытие для судоходства участка канала имени Москвы отложено

Известиявчера в 09:17
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Политика

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Обновлено вчера в 19:58
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Максим Галкин показал на видео танцующих детей

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На 57-м году жизни скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира.
Обновлено вчера в 13:24
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К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Наука

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Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
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Наука

Роспатент назвал 100 лучших изобретений года

Федеральная служба по интеллектуальной собственности представила результаты анализа патентов, выданных в 2018 года, а также опубликовала список "100 лучших изобретений 2018 года".
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Армия и оружие

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Иран в ночь на пятницу получил информацию о планируемом ударе США.
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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Технологии

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Видеохостинг Rutube создает онлайн-кинотеатр с новой бизнес-моделью – доступ к контенту будет предоставляться бесплатно и без рекламы.
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Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
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Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

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Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
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Общество

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Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
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Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Наука

Искусственные мышцы подкармливают глюкозой

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В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

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Армия и оружие

Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
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Иранские военные опубликовали видео, на котором, по их утверждению, показаны запуск зенитной ракеты и уничтожение беспилотника ВВС США над Ормузским проливом.
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Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
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Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

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