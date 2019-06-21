Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»Газета.Ru 00:46

В Тушинском тоннеле новая протечка, поэтому возобновление навигации по каналу на северо-западе столицы могут отложить на неопределенный срок. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным источника, из-за внезапной протечки, администрация была вынуждена сбросить воду.
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с чего всё началось

Канал имени Москвы дал новую течь

Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
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Вести.Ruвчера в 15:42

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На канале имени Москвы в районе Тушинского тоннеля вновь обнаружена течь

Москва 24вчера в 16:34
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
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В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.
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