Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»Газета.Ru 00:46
В Тушинском тоннеле новая протечка, поэтому возобновление навигации по каналу на северо-западе столицы могут отложить на неопределенный срок. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным источника, из-за внезапной протечки, администрация была вынуждена сбросить воду.
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с чего всё началось
Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.Коммерсантъвчера в 19:20
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Нарушение гидроизоляции дамбы выявлено на аварийном участке Канала им. Москвы в Тушино
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