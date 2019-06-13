Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в РоссииPrivet-Rostov.ru вчера в 08:11

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.

с чего всё началось

Банки начали требовать от них информацию о том, каким образом им удалось накопить на открытие вклада, а также на что были потрачены снятые суммы. Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.

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