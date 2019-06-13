Экономика
Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в РоссииPrivet-Rostov.ru вчера в 08:11
Банки начали требовать от них информацию о том, каким образом им удалось накопить на открытие вклада, а также на что были потрачены снятые суммы. Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.
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с чего всё началось
Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.Известия12 июня в 17:01
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Откуда деньги и куда? Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов своих вкладчиков
Телеканал 360°вчера в 14:55
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов клиентов
Вести.Ru12 июня в 21:33
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