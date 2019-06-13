Российские банки нашли еще одну причину для блокировки счетов клиентовТелеканал 360° 12 июня в 19:36

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.

с чего всё началось

Кредитные организации запрашивают отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом клиенты заработали на открытие вклада. Об этом сообщила газета «Известия». За непредоставление информации клиентом кредитные организации грозятся блокировкой счета или же вклада.

Российские банки нашли еще одну причину для блокировки счетов клиентов

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