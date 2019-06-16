Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видеоФАН 06:22
Ролик, на кадрах которого запечатлена новая модификация на шасси БМП-3, а также рассказывается о преимуществах комплекса, опубликовал телеканал «Звезда». По словам разработчиков, «Сосна» универсальна и способна работать и днем, и ночью в любых метеоусловиях.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Происшествия
Хотел добить свидетеля: задержан младший сын хоккеиста Соколова
Обновлено 14 июня в 04:13
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон
В пензенской Чемодановке, в которой произошла массовая драка, и в двух окрестных селах запретили продавать алкоголь.
Обновлено в 08:56
Авто
Эксперты назвали лучшие авто для поездок на дачу
Эксперты назвали пятерку бюджетных автомобилей, наиболее подходящих для семейных поездок на дачу.
Обновлено в 06:41
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов из-за травли оппозиционеров
Основатель благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер объявила о снятии своей кандидатуры с выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 11:07
Религия
В Екатеринбурге епархия отказалась от строительства храма в сквере
В Екатеринбурге епархия отказались от строительства храма святой Екатерины в сквере возле Драмтеатра. сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:56
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Полиция допросила журналиста Голунова в качестве свидетеля
Журналист «Медузы» Иван Голунов, с которого ранее сняли обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следователю МВД показания в качестве свидетеля.
Обновлено в 07:57
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Автоспорт
Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 10:17
Общество
Экстренно госпитализирована Галина Волчек
В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Футбол
Украина выиграла молодежный чемпионат мира
Сборная Украины выиграла чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В финальном матче украинцы обыграли Южную Корею 3:1.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Наука
В Австралии нашли окаменелости гигантского морского трилобита
Археологи из университета Аделаиды обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости гигантского морского трилобита, обитавшего в океанах Земли в раннем кембрийском периоде.
Обновлено 14 июня в 06:45
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Политика
В Иране ответили на обвинения со стороны США в ЧП с танкерами
Спикер Исламского консультативного совета Али Ардешир Лариджани прокомментировал обвинения со стороны Вашингтона в адрес Тегерана в связи с инцидентом в Оманском заливе.
Обновлено в 08:40
Политика
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину
Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Правительство Молдавии продолжит реализацию соглашения с ЕС
Новое правительство Молдавии продолжит реализацию подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:07