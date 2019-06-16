Армия и оружие

Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видеоФАН 06:22

Ролик, на кадрах которого запечатлена новая модификация на шасси БМП-3, а также рассказывается о преимуществах комплекса, опубликовал телеканал «Звезда». По словам разработчиков, «Сосна» универсальна и способна работать и днем, и ночью в любых метеоусловиях.
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Опубликовано видео с обновленным ЗРК «Сосна»

Телеканал 360°09:46

Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео

Lenta.ru07:52

На форуме \"Армия-2019\" покажут новейший ЗРК \"Сосна\"

ГЛАС.RU13 июня в 13:43

Новую модификацию зенитного ракетного комплекса «Сосна» показали на видео

РИА Новости05:39

ЗРС «Сосна»: главные достоинства новейшего оружия

ТК Звезда03:52

Улучшенную «Сосну» показали на видео

Газета.Ru06:09

Новейший ЗРК «Сосна» впервые покажут на форуме «Армия-2019»

Известия13 июня в 11:33
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Происшествия

Хотел добить свидетеля: задержан младший сын хоккеиста Соколова

Обновлено 14 июня в 04:13
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон

В пензенской Чемодановке, в которой произошла массовая драка, и в двух окрестных селах запретили продавать алкоголь.
Обновлено в 08:56
Авто

Эксперты назвали лучшие авто для поездок на дачу

Эксперты назвали пятерку бюджетных автомобилей, наиболее подходящих для семейных поездок на дачу.
Обновлено в 06:41
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов из-за травли оппозиционеров

Основатель благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер объявила о снятии своей кандидатуры с выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 11:07
Религия

В Екатеринбурге епархия отказалась от строительства храма в сквере

В Екатеринбурге епархия отказались от строительства храма святой Екатерины в сквере возле Драмтеатра. сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:56
Общество

Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе

Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Полиция допросила журналиста Голунова в качестве свидетеля

Журналист «Медузы» Иван Голунов, с которого ранее сняли обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следователю МВД показания в качестве свидетеля.
Обновлено в 07:57
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено вчера в 18:49
Экономика

Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами

Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Автоспорт

Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 10:17
Общество

Экстренно госпитализирована Галина Волчек

В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации

В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Футбол

Украина выиграла молодежный чемпионат мира

Сборная Украины выиграла чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В финальном матче украинцы обыграли Южную Корею 3:1.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Наука

В Австралии нашли окаменелости гигантского морского трилобита

Археологи из университета Аделаиды обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости гигантского морского трилобита, обитавшего в океанах Земли в раннем кембрийском периоде.
Обновлено 14 июня в 06:45
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без света

Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Политика

В Иране ответили на обвинения со стороны США в ЧП с танкерами

Спикер Исламского консультативного совета Али Ардешир Лариджани прокомментировал обвинения со стороны Вашингтона в адрес Тегерана в связи с инцидентом в Оманском заливе.
Обновлено в 08:40
Политика

Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину

Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Правительство Молдавии продолжит реализацию соглашения с ЕС

Новое правительство Молдавии продолжит реализацию подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:07
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Зенитный ракетный комплекс
Российский зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия для защиты войсковых подразделений от нападений с воздуха в любых видах боя, в том числе во время марша, разработанный в АО «КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана» как результат глубокой модернизации ЗРК «Стрела-10М3». Способен эффективно действовать в составе батареи под управлением различных типов старых, современных и перспективных батарейных командных пунктов, наиболее предпочтительный из которых - ППРУ «Сборка-М1-2».
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