Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в РоссиюКомсомольская правда 10:25

Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому. В послании австралиец рассказывает о впечатлениях от поездки в Россию в сентябре 2015 году. Таррант пишет, что Россия стала одной из его любимых стран.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

РИА Новости07:58

В новозеландской тюрьме по ошибке позволили стрелку из Крайстчерча отправить письмо

ТАСС04:53

Обвиняемый в убийстве 51 человека в новозеландских мечетях написал письмо «Алану» из России

Дождь06:06

Устроивший бойню в мечетях Новой Зеландии прислал письмо в Россию

Московский Комсомолец05:49

AP: террорист из Крайстчерча отправил письмо в Россию

Телеканал 360°05:23

Стрелок из Крайстчерча отправил россиянину письмо о «грядущем великом конфликте»

Известия05:06

Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию

RT на русском07:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Культура

В музее имени Пушкина откроют выставку Якоба Йорданса

Обновлено в 07:36
Футбол

Ливерпуль — Челси 2:2 (Завершён 2-й экстра-тайм)

14 августа на стадионе "Водафон Арена" в Стамбуле состоится очередное титульное английское противостояние, в котором "Ливерпуль" и "Челси" определят обладателя Суперкубка УЕФА, ежегодно разыгрываемого между действующими победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 09:55
Культура

У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов

Обновлено в 15:11
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Футбол

Алана Мамаева навестила мужа в колонии

Алана, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, побывала в исправительной колонии общего режима № 4 в Белгородской области.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

К самолету Шойгу попытался приблизиться истребитель НАТО

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено вчера в 10:41
Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова

Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Белореченске женщина бросила малолетнюю дочь в кафе

Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус

Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В мэрии Сургута уточнили площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма

Площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), по уточненным данным, составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Обновлено в 09:52
Культура

«Квартал 95» впервые спародировал Зеленского

«Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто

Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено в 15:17
Общество

Соболь объявила о прекращении голодовки

Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Политика

Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине

Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено в 14:42
Интернет

Поисковик Google начал терять клики

Поисковик Google стал терять клики.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Пожар в бизнес-центре Петербурга ликвидировали

«В 22:11 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении на сайте городского главка МЧС. Площадь возгорания составила 600 кв. м.
Обновлено в 16:33
Политика

Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине.
Обновлено в 15:30
Футбол

Зидан обсуждал с Мане возможный трансфер в «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан обсуждал с нападающим «Ливерпуля» Садио Мане трансфер в мадридский клуб, сообщает Soccer Link.
Обновлено в 17:14
Политика

Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 08:36
Экономика

Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии

Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США.
Обновлено в 16:56
Политика

Новый президент Литвы выступил против «Северного потока — 2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток – 2".
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Соединенные Штаты ищут повод для выхода из договора СНВ-3

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что, разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под вопрос возможность продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 16:53
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Наука

В созвездии Паруса обнаружен глюк в нейтронной звезде

Обновлено в 04:18
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Главное