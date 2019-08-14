Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в РоссиюКомсомольская правда 10:25
Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому. В послании австралиец рассказывает о впечатлениях от поездки в Россию в сентябре 2015 году. Таррант пишет, что Россия стала одной из его любимых стран.
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