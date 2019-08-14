Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в РоссиюРБК 08:55
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию. Об этом сообщает агентство Associated Press.
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Наука
Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
Обновлено в 07:00
Футбол
Слуцкий показал себя через 20 лет
"Кажется, я счастливчик, потому что через 20 лет ничего не изменится", - подписал публикацию наставник голландской команды.
Обновлено в 05:56
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:15
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Экономика
Росстат во второй раз за три недели зафиксировал дефляцию
На предыдущей неделе отмечалась нулевая инфляция, с 23 по 29 июля была дефляция 0,1%. Дефляция фиксируется второй раз за три недели, до этого Росстат фиксировал ее только в начале сентября 2017 года.
Обновлено в 09:33
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Норвежские истребители F-16 сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС
На кое-каких участках маршрута рядом с отечественными боевыми самолетами пролетали истребители F-16 ВВС Норвегии, пишет RNS.
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Происшествия
Периметр поисков мальчика, пропавшего в омских лесах, могут расширить
В ГУ МЧС по Омской области, сотрудники которого тоже задействованы в поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего из автомобиля во время сбора ягод, не исключают, что периметр поисковой операции может быть расширен.
Обновлено в 07:23
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Обновлено в 09:15
Общество
Из-за жары до 39 °С на Кубани объявили экстренное предупреждение
Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о сильной жаре 14 и 15 августа В эти дни с обеда и до вечера в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 39 °С, на Черноморском побережье будет около 37 °С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:40
Политика
В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Культура
Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне
Игорь Чайка, предприниматель и младший сын генпрокурора России Юрия Чайки, выступил генеральным продюсером короткометражного фильма «Архангел Михаил», следует из описания 12-минутного ролика, опубликованного на канале StarPro в YouTube 13 августа.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском возросло до 40 человек
Число пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае достигло 40 человек.
Обновлено в 02:40
Энергетика
Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа
Польша хочет добиться значительного увеличения расценок на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа", заявил журналистам в среду уполномоченный правительства этой страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 10:11
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Авто
Новый кроссовер Kia Mohave появится в России в 2020 году
В России Kia Mohave второго поколения появится в 2020 году.
Обновлено в 09:56
Общество
В российских школах начнут готовить киберспортсменов
По информации издания, авторы инициативы предлагают провести пилотный эксперимент с 2020-го по 2025 год в каждом российском регионе.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери
Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги
Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.
Обновлено в 10:32
Политика
В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО
Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.
Обновлено в 06:58
Авто
В Сети появились первые фотографии «заряженного» Skoda Kamiq
Предсерийный автомобиль заметили всего через два месяца после дебюта концепта Китайским фотошпионам удалось заснять предсерийный кроссовер Skoda Kamiq в «заряженой» версии GT.
Обновлено в 09:38
Авто
АвтоВАЗ выпустит две новые версии Lada Granta
«АвтоВАЗ» сертифицировал две новые версии LADA Granta – учебную и с ручным управлением, предназначенную для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 07:35