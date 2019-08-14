Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

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