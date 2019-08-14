Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в РоссиюРоссийская газета 08:36

Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.
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Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

РИА Новости07:58

AP: террорист из Крайстчерча отправил письмо в Россию

Телеканал 360°05:23

Обвиняемый в убийстве 51 человека в новозеландских мечетях написал письмо «Алану» из России

Дождь06:06

Устроивший бойню в мечетях Новой Зеландии прислал письмо в Россию

Московский Комсомолец05:49

Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию

RT на русском07:21

Стрелок из Крайстчерча отправил россиянину письмо о «грядущем великом конфликте»

Известия05:06

В новозеландской тюрьме по ошибке позволили стрелку из Крайстчерча отправить письмо

ТАСС04:53
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Футбол

Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
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Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Общество

Лоза раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе

Певец Юрий Лоза прокомментировал в фейсбуке идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, эти изменения не имеют смысла.
Обновлено в 06:43
Технологии

Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения

Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Путешествия

Популярность курортов Кубани и Крыма выросла среди россиян

Обновлено в 08:43
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в следующем раунде Лиги чемпионов

Ранее сообщалось, что телеканал "Матч ТВ" объяснил отмену прямой трансляции ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Политика

В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами

В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Космос

Астрономы обнаружили восемь повторяющихся космических «сигналов»

В новом материале, доступном в архиве электронных публикаций arXiv, ученые описывают восемь повторяющихся FRB, обнаруженных радиотелескопом Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME).
Обновлено в 07:23
Кино

В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Обновлено вчера в 17:36
Игры

Раскрыты особенности приставки Xbox нового поколения

В июне Microsoft анонсировала новое поколение приставок под кодовым названием Project Scarlett.
Обновлено вчера в 10:24
Футбол

Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»

Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера Александра Хацкевича. Об этом 14 августа сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу

Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Экономика

Путин в среду проведет встречу с главой ВТБ Костиным

Обновлено в 06:30
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
Обновлено в 07:35
Политика

Как Трампу избежать войны с Россией, сообщил The National Interest

В статье для The National Interest Джордж Биб излагает свою точку зрения на то, как президент США Дональд Трамп может избежать войны с Россией.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга

Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
Обновлено в 05:05
Экономика

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

В последний раз инверсия в двухлетних и десятилетних бумагах произошла примерно за два года до начала рецессии.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова

Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.
Обновлено в 07:02
Политика

Трамп пригрозил выходом США из ВТО: кого он пугает

Отношения у администрации Трампа с Всемирной торговой организацией не задались сразу — в первую очередь из-за желания американского президента пересмотреть очень многие соглашения, которые он считает несправедливыми по отношению к США.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Футбол

Форвард «Нижнего Новгорода» перешел в «Зенит»

«Зенит» арендовал у «Нижнего Новгорода» с последующим правом выкупа нападающего Артема Максименко.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова помирилась с отцом

Кажется, отношения в семье знаменитого теннисиста налаживаются. Непростые отношения с отцом Алеся не скрывала никогда.
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Происшествия

В Братске вынесли приговор убившему школьницу таксисту-педофилу

Обновлено в 03:45
Политика

В «Единой России» оценили идею запрета старых машин

«Наша позиция заключается в следующем: замену устаревшего автотранспорта надо вводить не через его запрет для частных автовладельцев, а через их поощрение при замене старых машин на новые», - заявил он.
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Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Игры

ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat

Какие-то детали Need for Speed: Heat мы узнали из недавних утечек, но теперь гонку наконец-то представили официально вместе с полноценным двухминутным трейлером.
Обновлено в 09:20
Политика

Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа

Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено вчера в 08:36
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