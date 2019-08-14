Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в РоссиюРоссийская газета 08:36

Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.
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Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

РИА Новости07:58

В новозеландской тюрьме по ошибке позволили стрелку из Крайстчерча отправить письмо

ТАСС04:53

Обвиняемый в убийстве 51 человека в новозеландских мечетях написал письмо «Алану» из России

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Стрелок из Крайстчерча отправил россиянину письмо о «грядущем великом конфликте»

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Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию

RT на русском07:21
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Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами

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Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»

Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
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Компания Google прошла важный этап в своей истории.
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
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Политика

Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе

Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
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Volkswagen Polo стал самым популярным автомобилем в Москве в июле

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Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения.
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В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Экономика

Сбербанк во II квартале направил почти 20 млрд рублей на инновации и техническое развитие

Как отмечается в документе, в Сбербанке создано девять инновационных лабораторий, в ключевые задачи которых входит осуществление постоянного мониторинга новых технологий, внедрение инновационных решений в продукты и услуги банка, проведение прикладных научных исследований совместно с национальными университетами и научными центрами.
Обновлено в 12:10
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Rolls-Royce выпустил прощальную версию Rolls-Royce Ghost Zenith

Британская компания презентовала специальную версию седана Rolls-Royce Ghost под названием Zenith.
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
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США отложили пошлины на товары из Китая до декабря

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Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла

Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) высоко оценил навыки президента Владимира Путина по управлению мотоциклом.
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С «Тюмени» снимут 6 очков за неисполнение решения CAS

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что с «Тюмени» будет снято шесть очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед бывшими игроками команды — Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.
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