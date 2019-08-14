Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в РоссиюРоссийская газета 08:36
Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.
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Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 08:25
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Футбол
В «Локомотиве» прокомментировали слухи об интересе к Венгеру
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал об интересе к экс-наставнику Арсену Венгеру, информация о котором появилась во французских СМИ.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
Известная поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова разозлила пользователей Сети после того, как назвала себя блокадницей.
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Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.
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Экономика
«Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты
Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство России поддержать два очень крупных проекта.
Обновлено в 11:12
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Интернет
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Компания Google прошла важный этап в своей истории.
Обновлено в 05:55
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
В России ответили на слова британского постпреда о Крыме
Российские политики и общественные деятели прокомментировали слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасной" жизни украинцев в Крыму.
Обновлено в 12:20
Политика
Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе
Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:45
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения.
Обновлено в 08:37
Экономика
Сбербанк во II квартале направил почти 20 млрд рублей на инновации и техническое развитие
Как отмечается в документе, в Сбербанке создано девять инновационных лабораторий, в ключевые задачи которых входит осуществление постоянного мониторинга новых технологий, внедрение инновационных решений в продукты и услуги банка, проведение прикладных научных исследований совместно с национальными университетами и научными центрами.
Обновлено в 12:10
Авто
Rolls-Royce выпустил прощальную версию Rolls-Royce Ghost Zenith
Британская компания презентовала специальную версию седана Rolls-Royce Ghost под названием Zenith.
Обновлено в 06:32
Футбол
Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
В Литве заявили о важности экономического сотрудничества с Россией
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литве сложно на высоком политическом уровне иметь контакты с Россией, но это не отменяет необходимости сотрудничества в сферах экономики и культуры.
Обновлено в 11:24
Общество
Адвокаты жены Глушаковой заявили, что уличили игрока в выводе денег
Адвокаты бывшей жены полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи утверждают, что бывший муж выводил средства из семейного бюджета на подконтрольные ему счета, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 11:22
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Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла
Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) высоко оценил навыки президента Владимира Путина по управлению мотоциклом.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Модель plus-size Эшли Грэхем сообщила о беременности
Популярная американская модель Эшли Грэхем, известная своими пышными формами, скоро впервые станет мамой.
Обновлено в 10:35
Футбол
С «Тюмени» снимут 6 очков за неисполнение решения CAS
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что с «Тюмени» будет снято шесть очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед бывшими игроками команды — Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.
Обновлено в 12:26
Экономика
В России второй раз за год зафиксировали недельную дефляцию
Второй раз за 2019 год с разницей в семь дней зафиксировали недельную дефляцию.
Обновлено в 11:18