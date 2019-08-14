Происшествия
Новозеландский стрелок отправил письмо в РоссиюГазета.Ru 07:58
Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия
В Перми пенсионер перерезал трос промышленным альпинистам
Ранее стало известно, что 13 августа двое промышленных альпинистов 28 и 30 лет работали на 9-ом этаже многоэтажного дома, когда 70-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения потребовал у мужчин остановить работы и уйти.
Обновлено в 04:41
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Политика
Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма
В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США
Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Транспорт
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено в 07:50
Энергетика
Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа
Власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" сейчас платит за транспортировку газа через территорию страны, и заявили, что будут стремиться повысить ее после истечения нынешнего контракта.
Обновлено в 05:48
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Политика
Порошенко раскритиковал план сократить комитет Рады по делам ветеранов
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что планируемое сокращение комитета Верховной рады по делам ветеранов станет шагом к сворачиванию государственной политики в сфере социальной защиты и "еще одним выстрелом в спину армии".
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
Учитывая победу в Порту, "Краснодар" за счёт большего количества забитых мячей прошёл в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с греческим "Олимпиакосом".
Обновлено в 02:36
Политика
Китай не пустил в Гонконг корабли ВМС США
Как пишет Интерфакс, в начале августа власти КНР потребовали от американских дипломатов, работающих в Гонконге, прекратить вмешиваться в дела города.
Обновлено в 04:36
Политика
Песков: Пожарные в Сибири работают до «седьмого пота»
Обновлено в 08:00
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Политика
Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:04
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с пятью погибшими на Кубани
Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае по факту ДТП на трассе, в результате которого пять человек погибли и шестеро пострадали, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
КНДР уже несколько месяцев проводит интенсивные испытания своих ракет нового поколения трех типов.
Обновлено в 06:13
Здоровье
Число умерших от рака в России продолжает расти
Всего в России за полгода умерли 918 503 человека — на три процента меньше, чем в январе-июне 2018 года.
Обновлено вчера в 20:50
Здоровье
Специалисты предупредили о вреде меда в канун Медового Спаса
В этом году православные отмечают Медовый Спас 14 августа. Согласно традиции, именно с этого дня пасечники начинают собирать мед.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года
Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Обновлено в 08:05