Недвижимость

Новостройки вышли на устойчивый ростКоммерсантъ 06:56

Жилье продолжает устойчиво дорожать во всех регионах страны, а наиболее доступные новостройки Москвы лишь за последний месяц выросли в цене на 8%. Избежать роста пока удается только премиальной недвижимости.
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Новостройки в России продолжают дорожать

АБН08:38

Новостройки вышли на устойчивый рост

Коммерсантъ06:56
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Катар заплатил ФИФА за ЧМ 400 миллионов долларов, есть документы

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В нападении на посольство КНДР подозревают американские спецслужбы

Полиция и Национальный центр разведки Испании, совместно расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде феврале этого года, до сих пор не установили личности нападавших.
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Как сообщают СМИ, агрессивно настроенные фанаты устроили серию массовых драк, в том числе – в непосредственной близости от стадиона "Динамо", где в этот день проходила игра.
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