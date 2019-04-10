Недвижимость
Новостройки Москвы продолжат продавать по старым правиламNews.ru вчера в 23:48
Старые правила продажи квартир в новостройках предположительно сохранятся для 71% московских новостроек с выданными разрешениями на строительство. По словам Анастасии Пятовой, всего речь идёт о более 300 разрешениях, примерно 95 тысячах договорах долевого участия и 5 млн кв. м.
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Встанет ли вся «стройка» с 1 июля? — Мнения застройщиков, риелторов и банкиров
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