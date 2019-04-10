Недвижимость

Новостройки Москвы продолжат продавать по старым правиламNews.ru вчера в 23:48

Старые правила продажи квартир в новостройках предположительно сохранятся для 71% московских новостроек с выданными разрешениями на строительство. По словам Анастасии Пятовой, всего речь идёт о более 300 разрешениях, примерно 95 тысячах договорах долевого участия и 5 млн кв. м.
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Большую часть московских новостроек будут продавать по старым правилам

РБК05:13

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Анастасия Пятова: Возврата «серых схем» в продаже новостроек мы не допустим

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Большую часть новостроек Москвы будут продавать по старым правилам

Российская газета00:42

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Деловой квартал (Екатеринбург)03:41

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Телеканал 360°01:52

Новостройки Москвы продолжат продавать по старым правилам

News.ruвчера в 23:48
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