Недвижимость

Новостройки Москвы продолжат продавать по старым правиламNews.ru вчера в 23:48

Старые правила продажи квартир в новостройках предположительно сохранятся для 71% московских новостроек с выданными разрешениями на строительство. По словам Анастасии Пятовой, всего речь идёт о более 300 разрешениях, примерно 95 тысячах договорах долевого участия и 5 млн кв. м.
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Более 70% московских новостроек продолжат продавать по старым правилам

Телеканал 360°01:52

Столичные власти не допустят возвращения «серых схем» продаж новостроек

Pravda.Ru04:25

В Москве опасаются возвращения серых схем продаж новостроек

МИР 2403:29

Большую часть московских новостроек будут продавать по старым правилам

РБК05:13

Власти Москвы опасаются возрождения «серых схем» продаж новостроек

РИА Новости02:00

Большую часть новостроек Москвы будут продавать по старым правилам

Российская газета00:42

Новостройки Москвы продолжат продавать по старым правилам

News.ruвчера в 23:48
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Футбол

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

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Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика

Кличко назначил Зеленскому и Порошенко время для сдачи допинг-теста

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского 10 апреля пройти допинг-тест, передает "Советский спорт".
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Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Политика

Команда Зеленского выпустила новое видеообращение

Обновлено в 03:24
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

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Коллега Булдакова, актриса Наталья Филиппова призналась, что в трудный момент жизни Алексей Иванович спас ее от суицида.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа

34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа Стоит отметить, что Юлия Пересильд ярый сторонник естественности.
Обновлено в 07:08
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Обновлено в 02:47
Происшествия

В Петербурге полицейский открыл огонь при задержании водителя

Обновлено в 15:15
Космос

Trace Gas Orbiter не заметил марсианский метан

Обновлено в 13:36
Общество

В Архангельске суд оштрафовал трёх протестантов — процесс продолжается

В Октябрьском суде Архангельска продолжается суд над участниками и организаторами митинга против московского мусора.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах в парламент

Лидеры оппозиционной политической партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и Яир Лапид признали своё поражение на выборах в парламент в Израиле.
Обновлено в 13:49
Наука

Археологи нашли новый вид раннего человека на Филиппинах

Обновлено в 15:08
Политика

В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным

В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

Обновлено вчера в 21:11
Экономика

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет.
Обновлено в 11:00
Политика

Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии

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Политика

Власти США заблокировали счета диппредставительств Венесуэлы

Американские власти заблокировали счета постпредств Венесуэлы.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес

«Мама спит с моим мужчиной»: вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева

Модель Элина Ковальская подозревает, что возлюбленный – актер Станислав Эрдлей крутит роман с ее матерью Мариной Рыльцовой.
Обновлено в 10:54
Футбол

Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч ЛЕ против «Вильярреала»

Обновлено в 14:59
Политика

Порошенко подписал новый указ об увольнении главы Одесской области

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Общество

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

В Ливии армия Хафтара сбила военный самолет

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