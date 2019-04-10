Недвижимость
Новостройки Москвы продолжат продавать по старым правиламNews.ru вчера в 23:48
Старые правила продажи квартир в новостройках предположительно сохранятся для 71% московских новостроек с выданными разрешениями на строительство. По словам Анастасии Пятовой, всего речь идёт о более 300 разрешениях, примерно 95 тысячах договорах долевого участия и 5 млн кв. м.
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Футбол
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Обновлено в 12:41
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
Кличко назначил Зеленскому и Порошенко время для сдачи допинг-теста
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского 10 апреля пройти допинг-тест, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:15
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Политика
Команда Зеленского выпустила новое видеообращение
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Алексей Булдаков спасал других, но не берег себя
Коллега Булдакова, актриса Наталья Филиппова призналась, что в трудный момент жизни Алексей Иванович спас ее от суицида.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа
34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа Стоит отметить, что Юлия Пересильд ярый сторонник естественности.
Обновлено в 07:08
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Космос
Trace Gas Orbiter не заметил марсианский метан
Обновлено в 13:36
Общество
В Архангельске суд оштрафовал трёх протестантов — процесс продолжается
В Октябрьском суде Архангельска продолжается суд над участниками и организаторами митинга против московского мусора.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах в парламент
Лидеры оппозиционной политической партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и Яир Лапид признали своё поражение на выборах в парламент в Израиле.
Обновлено в 13:49
Наука
Археологи нашли новый вид раннего человека на Филиппинах
Обновлено в 15:08
Политика
В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным
В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Экономика
Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы
Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет.
Обновлено в 11:00
Политика
Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Обновлено в 12:04
Политика
Власти США заблокировали счета диппредставительств Венесуэлы
Американские власти заблокировали счета постпредств Венесуэлы.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
«Мама спит с моим мужчиной»: вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева
Модель Элина Ковальская подозревает, что возлюбленный – актер Станислав Эрдлей крутит роман с ее матерью Мариной Рыльцовой.
Обновлено в 10:54
Политика
Порошенко подписал новый указ об увольнении главы Одесской области
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Общество
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
В Ливии армия Хафтара сбила военный самолет
Обновлено в 14:49