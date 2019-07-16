Политика

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к РоссииМосковский Комсомолец 03:59

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета». Авторы послания утверждают, что причиной гибели их родных стала российская ракета.
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с чего всё началось

«Нельзя убить невинных и избежать последствий». Заявление семей погибших в катастрофе МН17 в адрес России (+ English version)

«Новая газета» публикует присланное в редакцию заявление полностью и на двух языках. Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим — самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России.
Новая газетавчера в 13:06

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Родственники погибших в результате крушения малазийского «Боинга» призывают власти признать часть ответственности

Эхо Москвы08:00

«Американцы сами себя выдали»: Запад «трясёт» погибшими семьями, чтобы Россия взяла «ответственность» за крушение MH17

Царьград00:55

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Московский Комсомолец03:59

Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России

Газета.Ru03:54

«Мы хотим, чтобы ответственные были названы». Родственники погибших выпустили заявление к пятилетию катастрофы MH17

Дождь05:00

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Lenta.ruвчера в 17:59

«Нельзя убить невинных и избежать последствий». Заявление семей погибших в катастрофе МН17 в адрес России (+ English version)

Новая газетавчера в 13:06
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Политика

Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.
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Политика

Следствие сообщило о новых свидетелях в деле о крушении рейса MH17

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Gartner: рынок компьютерных устройств в 2019 году ждёт падение

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Технологии

Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность

С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
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Обновлено в 09:28
Происшествия

Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено

Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
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Происшествия

Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.
Обновлено в 09:26
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Бразильцы показали испытания собственной противокорабельной ракеты

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Агент: «Оньекуру отказался переходить в ЦСКА»

Гильям Костет-Бармада, агент нападающего «Эвертона» Анри Оньекуру, сообщил, что футболист отказался от варианта с переходом в ЦСКА.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

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Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
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Футбол

«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони

В среду, 17-го июля, популярный портал "Фонтанка" утверждает, что руководство питерского "Зенита" согласилось отпустить Эмилиано Ригони в итальянскую "Сампдорию".
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Центробанк подсчитал, что российские банки прошедшие полгода получили прибыль в размере более триллиона рублей.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в товарищеском матче

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Политика

Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию

В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
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Культура

Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»

Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
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Политика

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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
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Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
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Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

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Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.
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Происшествия

В результате ДТП на «Скандинавии» госпитализированы четыре человека

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Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
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